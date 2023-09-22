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Başkan Büyükakın, Ahilik Kutlama Komitesini Konuk Etti

Başkan Büyükakın, Ahilik Kutlama Komitesi makamında konuk etti. Buluşmada; Ahiliğin, geçmişi gelecekle buluşturan bir miras olduğu vurgulandı

Başkan Büyükakın, Ahilik Kutlama Komitesini Konuk Etti

22 Eylül 2023 Cuma 10:49

  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde Ahilik Kutlama Komitesi makamında konuk etti. Ticaret İl Müdür Vekili Sultan Kurbanoğlu, Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve Ahilik Kutlama Komitesi üyeleri, Ahilik Haftası’nın anlamı ve etkinlik çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verdi. Birliktelikte; Ahiliğin, geçmişi gelecekle buluşturan bir miras olduğu vurgulandı. Aynı zamanda ahilikteki erdemli duruşun, günümüzde dünya üzerinden en çok ihtiyaç duyduğumuz husus olduğu da ifade edildi. Ziyaret görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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