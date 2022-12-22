



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İHH Kocaeli İnsani Yardım Vakfı’nın onuncusunu düzenlediği Yetim Dayanışma Gecesi’ne katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İHH Kocaeli İnsani Yardım Vakfı Başkanı İsmail Yeşildal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda söz alan Başkan Büyükakın, ‘’Bu kentte bir yetim gözü yaşlı uyumamalı. Yetimin gecesi uzamamalı. Aslında herkesin gecesi huzurlu olmalı’’ ifadesini kullandı.





“VARLIK SEBEBİMİZ İYİLİK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEK”

Böyle bir iyilik kervanına destek olmanın ve beraber yol yürümenin kendileri için hem gayret arttırıcı hem de geleceğe dair umut verici olduğunu belirterek konuşmalarına başlayan Başkan Büyükakın, “Şu anda burada bulunmayı seçerek iyilik için bir şeyler yapmayı tercih ettiniz. İyilik için buraya geldiniz. Ne mutlu sizlere ki hayırlı işlerle meşgulsünüz. Allah sizi bu iyilik yolundan ayırmasın. Bu dünyadaki varlık sebebimiz iyilik mücadelesini sürdürmek” dedi.





“SOSYAL DEVLET OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

Başkan Büyükakın, “Doğduğumuz günden, nihai gün gelene kadar tek bir amacımız var, iyi olanı tavsiye etmek, iyi olanın yanında durmak, iyi olanlarla beraber yol yürümek ve kötülüğü engelleyip kötülere karşı durmaktır” ifadesini kullandı. Afet durumlarında hızla afetzedelerin yardımına koşmanın önemine değinen Başkan Büyükakın, “Bu konuda da İHH ile yol yürümeye hazırız. Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz inşallah. Biz biliyoruz ki; devlet eliyle yardım yapmak, belediye eliyle yardım yapmak, diğer kamu kuruluşlarıyla yardım yapmak önemli, çok da kıymetli. Devletin bu hassasiyetleri ve sosyal devlet olması olmazsa olmazlarımızdır. Ancak bu konuda sivil yapıların da aksiyon almasını çok kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu.





“MEDENİYETİMİZ AYNI ZAMANDA VAKIF MEDENİYETİDİR”

Başkan Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “STK’lar arasında toplumun her noktasına ulaşmada çok becerikli ve gayretli olanlar var. Bu manada sivil yapıların güçlendirilmesi son derece kıymetli. Bizim medeniyetimiz aynı zamanda vakıf medeniyetidir. İslam tarihi boyunca bu tür yardım teşkilatlarının neredeyse tamamı vakıflar üzerinden inşa edilmiş ve yardımlar vakıflar üzerinden yapılmıştır. Sivil toplumun üzerindeki gölgeyi de ortadan kaldırmak, sivil toplumun kendi kendine yol yürüyebilir, kendi kendini besleyebilir olmasını sağlamak için de vakıflaşmanın teşvik edilmesi ve vakıflara sahip çıkılması gerekiyor.”





“YETİMİN GECESİ UZAMAMALI”

Büyükşehir olarak bu kentte hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için gerekeni yaptıklarına dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Biz şöyle düşünüyoruz; bu kentte bir yetim gözü yaşlı uyumamalı. Yetimin gecesi uzamamalı. Aslında herkesin gecesi huzurlu olmalı. Dünyadaki herkesin gecesi, siyahı beyazı fark etmeden, Müslüm’ü gayrı Müslüm’ü fark etmeden uzamamalı. Çünkü biz âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir Peygamberin ümmetiyiz. Onun yolundan gidiyoruz ve onun yolu böyle kutsal bir yol. Onun yolundan gidenler bir yerde bir mazlum gördüğünde yüreği sızlayan insanlardır. O mazlumun dinine bakmazlar. Rengine, ırkına bakmazlar. Çünkü hepimiz Adem’in çocuklarıyız. Biz böylesine rahmet dinine inananlarız. Bizim yaptıklarımızdan, yapmamız gerekirken yapamadıklarımızdan dolayı yürüdüğümüz yola leke gelmemeli. Onun için Allah sayınızı arttırsın diyorum. Sizler gibi yol arkadaşları herkese nasip olmaz” diyerek konuşmasını tamamladı.



