banner446
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, Çayırova'da esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Çayırova Fatih Caddesindeki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Başkan Büyükakın, Çayırova'da esnafı ziyaret etti

23 Temmuz 2019 Salı 16:54

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Fatih Caddesindeki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Her fırsatta Kocaeli’nin ilçelerini gezen ve halkla buluşan Başkan Büyükakın, esnaflara bereketli işler dilerken Çayırovalıların öneri ve taleplerini de dinledi. Vatandaşları can kulağıyla dinleyen Başkan Büyükakın, “Hemşehrilerimizin önerilerine kulak veriyoruz. Halkımıza hizmet ederken yaşanabilecek sıkıntılara karşı da önlemleri alıyoruz. Ancak halkımızdan da beklentimiz gördükleri eksiklikleri ve sorunları bize aktarmalarıdır. Büyükşehir 153 hattımız vatandaşlarımızın şikayetlerine hızlı çözüm bulmada çok önemli diğer bir birimimizdir” dedi.

 

BÜYÜKŞEHİR 153 HATTI

Vatandaşlarla olan sohbetinde ulaşımda alanında yaşanabilecek sıkıntılarda da Büyükşehir 153 hattının aranmasını isteyen Başkan Büyükakın, “Otobüs gelmiyorsa ya da geç geliyorsa vatandaşlarımız 153’e bildirebilir. Araçların tamamında çip ve kamera takılı. Her türlü olumsuzluğun araştırılmasında kameralardan incelemeyi yapıyor, gerekiyorsa cezai işlemi uyguluyoruz” açıklamasını yaptı. Halka her an bütünleştiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin tamamına hizmet götürmek için ekiplerimiz büyük özveriyle çalışıyor. Ancak yaşanabilecek aksiliklere ve eksikliklere karşı vatandaşımızın bizi bilgilendirmesi çok önemli. Bu noktada Büyükşehir 153 hattı ilk görüşmeden geri bildirime kadar her basamağı büyük bir titizlikle yerine getirmektedir” ifadelerini sarf etti.

 

MUTLU ÇAYIORVA, MUTLU KOCAELİ

Halkla birlikte Kocaeli’ne hizmet ettiklerini de söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırovalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşın gönlünde kalacaklarını, bunun için halkla beraber hareket edeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Mutlu Çayırova, Mutlu Kocaeli için çalışıyoruz. İnsanımızın, hizmetlerimizle ve gönül belediyeciliğimizle yüzünün gülmesi, bize dua etmesi tek amacımızdır” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık: ‘Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa edeceğiz’ Bıyık: ‘Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa edeceğiz’
Bıyık: ‘Darıcalılara verdiğimiz sözleri tutacağız’ Bıyık: ‘Darıcalılara verdiğimiz sözleri tutacağız’
Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi kaplanıyor Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi kaplanıyor
Büyükakın’dan Başkan Bıyık’a ziyaret Büyükakın’dan Başkan Bıyık’a ziyaret
Büyükakın’dan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti Büyükakın’dan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti
Bıyık, yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu Bıyık, yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bıyık: ‘Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa...
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam Darıcalı vatandaşların evlerine konuk olarak hasbihal...

Haberi Oku