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Başkan Büyükakın, Darıca’da Gönüllere Dokundu

Darıca’da Ayşe Hatunlar Cami’nin cemaatiyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, birlik ve beraberliğe dair önemli vurgular yaptı

Başkan Büyükakın, Darıca'da Gönüllere Dokundu

21 Haziran 2023 Çarşamba 19:25


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ayşe Hatunlar Cami’nin cemaatiyle bir araya geldi. Birlik ve beraberliğe dair önemli vurguların yapıldığı birliktelikte, mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Büyükakın, “Darıca’mıza hizmet ederken diğer bir taraftan vatandaşımızın ve kıymetli büyüklerimizin dualarına da talibiz. Çok şükür eser ürettikçe ve halkımızla gönül bağımızı daha da güçlendirdikçe bereketli hizmetlere imza atıyoruz. İnsanımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine dönük yapacaklarımıza da şuanda olduğu gibi halkımızla kuruduğumuz gönülden gönüle ilişkiyle yön veriyoruz” ifadelerini sarf etti.  


“BİZLERDE SİZE DUA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” 

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı ziyarette, “Bizden hayır duanızı eksik etmeyin. Sizlerin duanıza ihtiyacımız var” diyen Başkan Büyükakın’a ise vatandaşlar, “Darıca’mıza yaptığınız her hizmet için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Bizler yapılanı görüyor ve takdir ediyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam edin. Bizlerde size dua etmeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.


“YENİ YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASINA ÇALIŞIYORUZ” 

“Bugün burada olan kıymetli büyüklerimize bizlere gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyorum” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Dualarınız bizler için çok önemli. Sizlerin takdirini kazanmak için yoğun biçimde çalışıyoruz. Sizlerin sağlıklı ve refah içerisinde olmanız bizler için çok önemli. Yaşam kalitenizin artması, ilçemizde ve şehrimizde mutlu olabileceğiniz yeni yaşam alanlarının oluşturulmasına da çalışıyoruz. Gerek sosyal gerekse kültürel her alanda hizmetlerimiz artarak devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. 


Bülten No:896

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