Başkan Büyükakın: “Hedefimiz vatandaşımıza eşit ve adil hizmet götürmek”



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçelerde gerçekleştirdiği STK buluşmalarına Dilovası ve Derince ilçeleri ile devam etti. Başkan Büyükakın’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ak Parti İlçe Başkanları İlhan Yıldırım ve Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve yardımcılarının yanı sıra ilgili daire ve müdürler eşlik etti. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımızla temasımızı canlı tutuyor, şehrimize dair yapılması gerekenler için kanaatlerini alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.





“BU KENTTE HİÇ KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMAYACAK”

Şehre dair düşüncelerin ve önerilerin ifade edildiği toplantılarda Başkan Büyükakın, “Alt ve üst yapı projelerimiz kentimizin inşası açısından programladığımız gibi devam ediyor. Zaten yol ve köprü gibi hizmetlerimiz kendi içinde devam ediyor. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir şeyin üzerinde çok fazla duruyoruz. O da şehri yönetirken bu hassas noktaya dikkat ederek, yetim, dul, öksüz, garip ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza dönük her adımı atıyoruz. Bu kentte hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Milletimizin bize emanet ettiği bütçelerde bu payın olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bir şehri yönetirken nihai hedefimiz, her bir vatandaşımıza eşit ve adil hizmet götürmek, kimseyi kimsesiz bırakmamaktır” ifadelerini kullandı.





“ÖNCE İNSAN”

Konuşmasına Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerini asla unutmayacaklarını söyleyerek devam eden Başkan Büyükakın, “Bu bakış açımızın en önemli ortağı ve destekçisi de STK’larımızdır. Bu bakış açımız ve anlayışımızın hepsi insan içindir ve hepsi insanla birlikte değerlidir. Bunun için, önce insan diyoruz” şeklinde konuştu.