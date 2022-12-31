İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: “Hedefimiz vatandaşımıza eşit ve adil hizmet götürmek”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ve Derince ilçelerinde STK buluşmalarına katıldı.

Başkan Büyükakın: 'Hedefimiz vatandaşımıza eşit ve adil hizmet götürmek”

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:15


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçelerde gerçekleştirdiği STK buluşmalarına Dilovası ve Derince ilçeleri ile devam etti. Başkan Büyükakın’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ak Parti İlçe Başkanları İlhan Yıldırım ve Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve yardımcılarının yanı sıra ilgili daire ve müdürler eşlik etti. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımızla temasımızı canlı tutuyor, şehrimize dair yapılması gerekenler için kanaatlerini alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 


“BU KENTTE HİÇ KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMAYACAK”

Şehre dair düşüncelerin ve önerilerin ifade edildiği toplantılarda Başkan Büyükakın, “Alt ve üst yapı projelerimiz kentimizin inşası açısından programladığımız gibi devam ediyor. Zaten yol ve köprü gibi hizmetlerimiz kendi içinde devam ediyor. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir şeyin üzerinde çok fazla duruyoruz. O da şehri yönetirken bu hassas noktaya dikkat ederek, yetim, dul, öksüz, garip ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza dönük her adımı atıyoruz. Bu kentte hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Milletimizin bize emanet ettiği bütçelerde bu payın olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bir şehri yönetirken nihai hedefimiz, her bir vatandaşımıza eşit ve adil hizmet götürmek, kimseyi kimsesiz bırakmamaktır” ifadelerini kullandı.  


“ÖNCE İNSAN” 

Konuşmasına Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerini asla unutmayacaklarını söyleyerek devam eden Başkan Büyükakın, “Bu bakış açımızın en önemli ortağı ve destekçisi de STK’larımızdır. Bu bakış açımız ve anlayışımızın hepsi insan içindir ve hepsi insanla birlikte değerlidir. Bunun için, önce insan diyoruz” şeklinde konuştu. 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeValiDilovası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çatıda süs bitkileri yandı, çıkan dumanlar paniğe sebep oldu Çatıda süs bitkileri yandı, çıkan dumanlar paniğe...
Zabıtadan yılbaşı öncesi denetim Zabıtadan yılbaşı öncesi denetim
Başkan Bıyık’tan yeni yıl mesajı Başkan Bıyık’tan yeni yıl mesajı
Dilovası’nda 2022 dolu dolu geçti Dilovası’nda 2022 dolu dolu geçti
Yol ayrımında bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı Yol ayrımında bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk...
DARICA BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU 72 ARAÇ İLE GÜÇLENDİRDİ DARICA BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU 72 ARAÇ İLE...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Çatıda süs bitkileri yandı, çıkan dumanlar...
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında bulunan süs bitkileri yandı. Çıkan dumanlar...

Haberi Oku