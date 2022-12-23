Başkan Büyükakın, kadınların voleybol heyecanına ortak oldu





Aile, çocuk ve kadınların yaşamlarına hareket katan projelerini her geçen gün arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için spora yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Büyükşehir’in Yelekli Kadınlar Voleybol Turnuvasının final maçı Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) gerçekleştirildi. Turnuvanın final maçını izleyen ve sonrasında yapılan gösteri maçında oyuna dahil olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kadınların voleybol heyecanına ortak oldu.





VOLEYBOL OYNADI, KUPAYI VERDİ

Büyükşehir’in Yelekli Kadınlar Voleybol Turnuvası’nda karşılaşmalar SEKASEM, GEBZESEM, Şehit Er Emre Kaan Arlı Spor Salonu ve Yıldız Spor Salonu takımları arasında gerçekleşti. 3.’lük maçının İzmit 50. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiği turnuvanın finali SEKASEM ve GEBZESEM arasında oynandı. Birincinin SEKASEM olduğu turnuvanın final maçı yoğun seyirci atmosferinde heyecanlı dakikalara sahne oldu. Başkan Büyükakın’ın da oynadığı özel gösteri maçının ardından madalya ve kupa töreni yapıldı. 3. ve 4. olan takımlara madalyaları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından verilirken 1. ve 2. takıma madalyaları Başkan Tahir Büyükakın tarafından verildi. Madalya töreni sonrasında Başkan Büyükakın birinci olan SEKASEM takımına kupasını takdim etti. Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, protokol ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda Başkanlar Büyükakın ve Büyükgöz, Anne Şehir programlarına katılan vatandaşlarla sohbet etti.





“GAYRETİMİZ VE MAKSADIMIZ SİZİN MUTLULUĞUNUZ”

Madalya ve kupa töreni sonrasında vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükakın, “Anne Şehir programlarımız sizlerin sağlıklı olması için, neşeli olması için, kadınların hayata iyi entegre olması ve hayatın her alanında güçlü olabilmesi için hayata geçirilmiş programlardır. Buradan görüyorum ki, hepiniz mutlusunuz ve keyfiniz yerinde. Zaten belediyelerin ve devletin varlık sebebi, vatandaşlarının mutlu olmasıdır. Eğer spor yaparsanız ve buradaki spor aktivitelerine katılırsanız, bununla birlik obezite, tansiyon ve şeker gibi modern çağın hastalıklarının takip programlarına da katılırsanız; ev de mutlu olur, eş de mutlu olur, çocuk da mutlu olur. Böylelikle koskoca bir mutluluk yumağı oluşur. Bu programların amacı budur. Son cümlemiz; gayretimiz ve maksadımız sizin mutluluğunuz. Sizler mutlu olduğunuz sürece bizler bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.



