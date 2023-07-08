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Başkan Büyükakın: "Modern Terminaller İnşa Ediyoruz"

Mevcut terminalin yetersiz kalması üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşaatına başlanan Gölcük ve Karamürsel Otobüs Terminali yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, vatandaşların konforu için modern terminaller inşa ettiklerini söyledi.

Başkan Büyükakın:

08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:56

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, hızla yapımına devam edilen Gölcük ve Karamürsel Otobüs Terminallerinin inşaatını yerinde inceledi. Ulaşımda rahat ve konfor sağlayacak iki yeni terminalin yapımıyla ilgili teknik personelden bilgi alan Başkan Büyükakın’a incelemeler sırasında Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete eşlik etti. Gölcük ve Karamürsel Otobüs Terminali inşaatını yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükakın, terminal binası projeleri çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi. Gölcük ve Karamürsel ilçelerine modern ve kullanışlı terminaller inşa edildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Modern ve kullanışlı tasarımlarıyla, yolcularımıza daha konforlu hizmet sunacak terminaller inşa ediyoruz. Gölcük ilçemize 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip, iki katlı yepyeni otobüs terminali kazandırıyoruz. Çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ayrıca Karamürsel’e inşa ettiğimiz terminalle otobüsleri tek merkezde toplayarak hem trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi. 
                         


İHA
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