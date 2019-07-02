Başkan Büyükakın müjdeyi verdi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, 2018 yılında yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yaklaşık 900 dönümlük askeri alanın sahildeki bölümünde inceleme yaptı. Vatandaşların keyifli bir zaman geçireceği alandaki tüm detayların eksiksiz bir şekilde yapılması talimatını veren Başkan Büyükakın, “3 bin 300 metre uzunluğundaki sahilimizin iki bin metresinin yapımını tamamladık. Bu alanla birlikte sahildeki donatıların tamamlanmasının ardından devir aldığımız Darıca askeri alandaki sahil bandımızı 15 Temmuz’da halkımızın hizmetine açacağız” dedi.

“YAŞAMLARINA GÜZELLİK VE MUTLULUK KATACAKLAR”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Darıca Belediyesi Başkan Vekili Cafer Tayyar Demirdaş, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik ekibinin de yer aldığı denetlemede, projenin geldiği son durum hakkında detaylı bir bilgi alan Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız velhasıl halkımız bu sahilde gönlünce vakit geçirebilecek. Yaşamlarına güzellik ve mutluluk katacaklar. Aile bağlarına bu güzel dinlenme alanıyla katkı da sunmuş olacağız” açıklamasını yaptı.

“ŞEHRİMİZ YALNIZ SANAYİNİN DEĞİL MAVİNİN DE BAŞKENTİDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma çalışmalarına verdiği önem ile atık suların yüzde 100’ü arıtılarak denizlere verilmekte olmasının altını çizen Başkan Büyükakın, başta İzmit Körfezi olmak üzere denizlerin bir akvaryum berraklığıyla su altı yaşamı için adeta cennet sunduğunu da belirterek, “Şehrimiz yalnız sanayinin değil aynı zamanda mavinin de başkentidir. Bu güzelliği halkımızla buluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın güler yüzünü daha da gülümsetecek çözümler ve projeler üretiyoruz. Bu mutluluğun sürdürülebilirliğini arttırmak için Kocaelilerin hizmetindeyiz. Halkımızın içi rahat bir şekilde keyfini sürebileceği pırıl pırıl kıyıları, tertemiz plajları şehrimize kazandırıyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.