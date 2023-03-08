Başkan Büyükgöz; Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Basınla Paylaştı

11 ili olumsuz etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından afet bölgesine ekibiyle birlikte geçerek yaraların sarılması çalışmalarına destek veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bugüne kadar bölgede yapılan ve halen devam eden çalışmalar hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yazılı, görsel ve internet haber kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarını, kahvaltıda ağırladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından afet bölgesine ekibiyle birlikte geçerek yaraların sarılması çalışmalarına destek veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bugüne kadar bölgede yapılan ve halen devam eden çalışmalar hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirdi.

HAYATIMIN EN ZOR KONUŞMASI

Afet bölgesinde özveriyle mücadele eden ekip arkadaşlarıyla basının karşısına çıkan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün belki hayatımın en zor konuşma anlarımı yaşayacağım. Zor bir sürecin içerisinden bu günlere geldik. Rabbim bu felakette hayatını kaybedenlere rahmetiyle muamele eylesin. Bu depremde de anneler, babalar çocuklarını kaybetti, evlatlar annelerini babalarını kaybetti. 70 kişilik aileden sadece 9 kişinin geride kaldığını gördük.

BÖLGEYE İLK OLARAK GEAK GİTTİ

Daha depremin ilk gününde Gebze Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz GEAK kurtarma ekibini afet bölgesine gönderdik. Ekibimiz patika yollardan 17 saatlik mücadele sonrasında Maraş’a varabildi. Keza Adıyaman’da da ekibimizin afet bölgesine varması da uzun sürdü. Bize verilen görev sonrasında Hatay’a doğru yola çıkmadan kim ne yapacak belirleyerek kriz merkezini burada kurduk. 290 personel ve 92 araçla buradan yola çıkmış olduk.

GEBZE İLK ANDAN BERİ ORADA

Tüm belediye hizmetlerinin örneğini sağlayabilecek bir ekip ve aracı Gebze’den afet bölgesine gönderdik. Yeryüzü doktorlarıyla irtibata geçip 33 sağlık personelini de afet bölgesine ulaştırdık. Gebze Belediyesi’nin organizasyon kabiliyeti olarak 367 personel ve 107 araçla afet bölgesine gitmiş olduk. Hatay’da yaratılanı sev, yaratandan ötürü düsturuyla oradaydık. Ancak her türlü çirkinliği kendine düstur edinmiş insanlarla da orada mücadele ettik. Orada kime sorarsanız sorun Hatay’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var Konya Büyükşehir Belediyesi var ve Gebze Belediyesi var der. Canla başla mücadele ettik.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA KOORDİNE

Bu özverili çalışmaların sonucunda koordinatör bakanımız şahsıma tüm Hatay’ın çöp toplama ve dezenfekte edilme sorumluluğunu vermiş oldu. Gelecek günlerde ortaya çıkabilecek salgın hastalıkları önleyebilmek için bu gayreti gösterdik. Gölcük ve Gebze Belediyesi olarak kentin tamamında çöp toplama, temizleme ve dezenfekte etme hizmetini gerçekleştirdik. Deprem öncesi Hatay’da çevre temizliği neyse, şu anda da o durumda. Bugün depremden sonra salgın hastalıktan bahsedilmiyorsa bilin ki altında bu çalışmanın emeği yatıyor.

TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Sizler huzurunda deprem bölgesinde efor sarf eden tüm personelimize teşekkür ediyorum. Biz şehre bir tane ışığın yanmadığı ortamda gittik. O ortamda kurtarma çalışması verdik. Devlet geç kaldı diyenlerin, kendilerini vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Devletin görevlisi olarak oradaydık. Defne’de yapı stokunun yüzde 95’ü büyük hasar aldı. Her gün 27 köye yardım araçları gönderdik. Küçük bir belediyeyi giderken oraya taşımış olduk. Sağlıksa sağlık, cenaze hizmetiyse cenaze hizmeti, su tesisatçısı ise su tesisatçısı herkesi oraya götürdük.

GEAK EKİBİMİZ DESTAN YAZDI

Depremin 5’inci 6’ıncı gününde yaşlı bir hanımefendi geldi ve bizi tebrik etti. GEAK ekiplerimiz bu mücadelede destan yazmışlardır. 22 tane kardeşimizi canlı olarak enkaz altından çıkardılar. Halen daha 70 civarında personelimiz ve 40 aracımız orada hizmet veriyor. Kente su verilmiş durumda ama içmesi şu an için tavsiye edilmiyor.

KONTEYNER KENT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gebze Belediyesi olarak orada bir konteyner çalışmalarını sürdürüyor. Kriz masamız kaymakamlıkla beraber buradan bölgeye yardımları ulaştırdı. Temizlik işleri, fen işleri makinalarımız halen daha orada çalışıyor. Veterinerlik hizmetiyle hayvanların hayatına da gerekli müdahaleyi yaptık. Ahşap kent kurulumunu tamamladık.

DEPREM HATIRATI KİTAPLAŞACAK

Türkiye’de ilk olarak deprem hatırası olarak kitap yazacağız. Bu kitabın yazarları belediyeden oraya giden arama-kurtarma ve çalışmalara katılan personellerimiz anılarını yazacak. Bu yazılanlar toplanıp, kitaplaşacak. Bir deprem ortamında neler yaşanıyor bunları da ortaya koymuş olacağız. Şu anda Gebze’de 71 toplanma bölgesi var ve o bölgelerle alakalı kim ne yapacak onları tanımlayacağız. Maraş Hatay’ın beşte biri hasar görmüş durumda. Depremin ana tahribatı Hatay’da. Aradaki fark zemin sorunu. Zeminin durumuna bağlı olarak tahribat gücü artmış durumda.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında adeta destan yazan GEAK ekiplerimiz olmak üzere tüm fedakar mesai arkadaşlarıma şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımınız için siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ederken; asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Umuyorum ve inanıyorum ki bu felaketin yaralarını devletimiz ve milletimizle el ele ele vererek en kısa sürede saracağız inşallah” dedi. Başkan Büyükgöz toplantının son bölümünde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

****

BÖLGEDE YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ NOTLARI;

GEAK GEBZE BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA

48 Kişiden oluşan ve 1 adet tam teşekküllü kurtarma aracına sahip Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz 06-17 Şubat tarihleri arasında Hatay-Defne, Adıyaman - Merkez, Kahta ve Besni’de 19 vatandaşımızı sağ salim enkaz altından kurtarmıştır.

KRİZ MASASI

Kaymakamlık tarafından resmileştirilerek belediyemiz bünyesinde çalışmalara başlayan kriz masası; başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, büro personellerimiz, depo personellerimiz ve gönüllülerin katılımıyla çalışmalarını yürütmektedir.

SOSYAL YARDIMLAR

Depremzede vatandaşlarımızın kullanımına yönelik 55 tır, 45 kamyon gıda ve yaşam malzemesi afet bölgesine gönderilmiştir. Yardımlar, 5 araç 15 personel ile Hatay-Defne ve kırsal mahallelerde dağıtılmıştır. Afet bölgesinden Gebze’de misafir ettiğimiz 380 aileye gıda kolisi; 2405 depremzede vatandaşımıza da Gönül Çarşısı’ndan giyim yardımı yapılmıştır.

TEMİZLİK İŞLERİ

“GEBZE BELEDİYESİ KOORDİNASYONUNDA 15 İLÇE - 38 KARDEŞ BELEDİYE - 431 PERSONEL - 127 ARAÇ İLE TEMİZLİK İŞLERİ YAPILMAKTADIR”

2 çöp kamyonu, 2 arazöz, 3 kamyon, 402 çöp konteyneri, 36 personel ile Defne ve Antakya’da temizlik faaliyetleri yürütülmektedir. Hatay - Samandağ Milleyha sulak alanı temizliği yapılmıştır. Hatay ili tüm ilçelerinin temizlik faaliyetlerinde görev alan belediyelerin koordinasyonu Belediyemiz tarafından sağlanmaktadır. İş birliği içerisinde günlük 3600 ton evsel ve muhtelif atık toplanmaktadır.

FEN İŞLERİ

26 iş makinesi(vinç, kamyon,kamyonet), 30 personel ile AFAD koordinasyonunda enkaz, moloz kaldırma ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. 25 adet jeneratör 3’ü büyük olmak üzere bölgede hizmet vermektedir.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

1 hayvan ambulansı , 3 kapalı pikap, 6 veteriner hekim ile Hatay-Defne ilçesinde salgın hastalıklara karşı 500 lt ilaçlama( çadır alanları, yaşam alanları gibi), 2 ton kuru mama dağıtımı yapılmış olup 70 köpek ve 45 kedi tedavi edilmiştir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

1 ambulans , 3 hekim ve Yeryüzü Doktorları işbirliği ile Hatay-Defne ilçesinde depremzede vatandaşlarımızın 1. basamak sağlık, cerrahi operasyon, psikososyal destek, ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçları çadır hastahanesinde karşılanmıştır.

CENAZE HİZMETLERİ

6 imam - gassal, 3 cenaze nakil aracı ile ilk günden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

AHŞAP KENT

Depremzede vatandaşlarımızın kullanımına yönelik afet bölgesine 200 adet bungalov ev gönderilmiştir. İçerisinde 20 WC/ DUŞ ve 2 MESCİD’in bulunduğu ahşap kent kurulmuştur.

KONTEYNER EV

Depremzede vatandaşlarımızın kullanımına yönelik afet bölgesine 20 adet konteyner ev ve 290 adet çadır ev gönderilmiştir.

MİSAFİRLERİMİZ

Afet bölgesinde yer alan 10 ilimizden, 1560 aile - 4595 depremzede vatandaşımız; belediyemizin ve kaymakamlığımızın koordinasyonunda Gebzeli hemşehrilerimizce evlerinde ve öğretmenevinde (100 depremzede) ağırlanmaktadır.















