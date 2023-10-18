Başkan Büyükgöz GTÜ’de derse girdi!

ŞEHİRCİLİK VE TAPU SORUNU
Plansız alanların 5000’lik, 1000’lik planlarını yaptık, tapu tahsis belgesi ya da yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözdük. İçerisinde olduğumuz dijital çağa uygun olarak hizmete aldığımız Tapu Rayiç Entegrasyon sistemiyle. Dijital belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşın, işinden gücünden olmadan belediye hizmetlerine ulaşabilmesini sağladık. Gebze’ye tarihinin en büyük yatırımlarını getirerek gösteriş yapmadan sağlam işlere imzamızı attık. Siz değerli geleceğin Şehir ve Bölge Plancısı olacak kardeşlerime öğrenim hayatında ve iş hayatında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Genç meslektaşlarının sorularını da cevaplandıran Başkan Büyükgöz’e bölüm öğrencileri teşekkürlerini iletti.