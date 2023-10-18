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Başkan Büyükgöz GTÜ’de derse girdi!

Aynı zamanda Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz GTÜ'de derse girdi!

18 Ekim 2023 Çarşamba 14:46

 Başkan Zinnur Büyükgöz’ün gelecekteki meslektaşları GTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde eğitim gören öğrencilerle  buluşması GTÜ  Mimarlık Fakültesinde sohbet havasında geçti. Toplantıda meslektaşlarıyla kendi deneyimlerini paylaşan Büyükgöz, Gebze Belediyesi’nin ilçede devam eden çalışmaları ve projelere ilişkin bilgi de verdi. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Ekip arkadaşlarımla birlikte, planlı, sağlam bir Gebze için gece gündüz çalışıyoruz. Gebze’mizin en önemli sorunlarından olan 100 yıllık tapu sorununa el attık. Bugüne kadar 35 bine yakın tapu düzenledik hamdolsun.

ŞEHİRCİLİK VE TAPU SORUNU

Plansız alanların 5000’lik, 1000’lik planlarını yaptık, tapu tahsis belgesi ya da yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözdük. İçerisinde olduğumuz dijital çağa uygun olarak hizmete aldığımız Tapu Rayiç Entegrasyon sistemiyle. Dijital belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşın, işinden gücünden olmadan belediye hizmetlerine ulaşabilmesini sağladık. Gebze’ye tarihinin en büyük yatırımlarını getirerek gösteriş yapmadan sağlam işlere imzamızı attık. Siz değerli geleceğin Şehir ve Bölge Plancısı olacak kardeşlerime öğrenim hayatında ve iş hayatında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Genç meslektaşlarının sorularını da cevaplandıran Başkan Büyükgöz’e bölüm öğrencileri teşekkürlerini iletti.  

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