Başkan Büyükgöz Kent Buluşmalarında Hizmetleri Anlatıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kent Buluşmaları Hizmet Sunum toplantıları kapsamında ilçede görevli eğitim ve din görevlileriyle bir araya geldi. İlçeye kazandırılan yatırım ve hizmetlere ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Büyükgöz ayrıca; kamulaştırma işlemleri tamamlanan ilçedeki 36 okul ve 24 cami alanının tapularını ilçe müftüsü ve ilçe milli eğitim müdürlerine takdim etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kent Buluşmalarında göreve geldiği günden bugüne kadar ki hizmet yatırımları anlatmayı sürdürüyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen kent buluşmaları hizmet sunum toplantıları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünde görev yapan eğitimci ve din görevlilerine ilçeye kazandırılan hizmetlere ve projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde hizmet sunumu yapan Başkan Büyükgöz, “ Bizlerle aynı heyecanı paylaşan değerli misafirlerimize katılımları için teşekkür ediyorum.





GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜK

Kıymetli hazirun, ‘Gebze’yi Sağlama Aldık’ mottosuyla düzenlediğimiz Gebze Belediyesi 2019-223 Dönemi Hizmet ve Eser Sunumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklar; ben Şehir ve bölge plancısıyım. Uzmanlığım bu. Her şehir planını o şehrin omurgası olarak değerlendiriyorum. Eğer omurgada problem varsa, o problemin şehirdeki her hadiseyi etkileyeceğini hem akademik hem pratik bilgimle biliyorum. İçinde bulunduğumuz hizmet ve eser döneminde bu bilgimi Gebze’ye hizmet etmek için kullanmaya gayret ettim. Ekip arkadaşlarımla birlikte, planlı, sağlam bir Gebze için gece gündüz çalıştım.





100 YILLIK TAPU SORUNUNU ÇÖZDÜK

Şehircilikten anlarım, Şehre hizmet etmekten anlarım. Vatandaşla hemhal olmaktan anlarım. ‘İşin özü aşkla çalışmak’ sloganımızda vurguladığımız gibi müreffeh bir şehir güzel bir Gebze için aşkla çalışmaktan anlarım. 5. yılından gün aldığımız Hizmet ve eser döneminde tam olarak bu anlayışla, böyle çalıştık. Kıymetli hazirun, söze ‘Sağlam İşler Yaptık’ diye başlarken, yaptıklarımıza şöyle bir baktım. Neler yapmışız, ettiğimiz söz, yaptığımız işi karşılıyor mu, Gebze’ye neler katmışız, hangi sorunları çözmüş hangi alanlarda yenilikçi adımlar atarak Gebze’yi sağlama almışız, diye yaptıklarımızı gözden geçirdim. Mesela 100 yıllık tapu soruna el atmışız. 35 bin tapu düzenlemişiz. Plansız alanların 5000’lik, 1000’lik planlarını yapmış, tapu tahsis belgesi ya da yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözmüşüz.





EĞİTİMDEN SAĞLIĞA KADAR HER ALANDA YATIRIM

200.124.514 TL değerinde kamulaştırma gerçekleştirmişiz. Gebze’nin olanı Gebzeliye kazandırmışız. 8 sağlık tesisi, 24 cami alanı ve 36 okul alanını Gebze’mizin hizmetine açmak üzere yerini ayırtmışız. Sultan Yavuz Selim ile Mısır Seferi’ne katılan, daha sonraları damadı da olan Çoban Mustafa Paşamızın bize miras bıraktığı kocaman bir külliyemiz var. Kamulaştırma kapsamında külliyemizin çevresini yapılardan arındırmışız. Hepinizin bildiği üzere Sarı Camiimize de kavuşmuştuk. 2.000 kişi kapasiteli ibadet alanı, Kur’an kursu ve taziye eviyle Gebzelilerin hizmetinde, elhamdülillah. Maddi ve manevi Gebze’mizin gelişmesi için, bugününü ve yarınını sağlama almak için gençler bizim sigortamız. Gençlik hep göz bebeğimiz. Onlar için yeni spor merkezleri yapmışız, kurslar açmış eğitim programlarıyla gelişimlerini desteklemişiz.





GEBZE’NİN GELECEĞİNİ SAĞLAMA ALDIK

Uzun lafın kısası, gösteriş yapmadan sağlam işler yapmışız. Hamdolsun. Gebze’nin geleceğini sağlama almışız. Lakin her gün yeni bir heyecanla yeni projeler geliştirmeyi ihmal etmemişiz. Şehircilikten sosyal hizmetlere, kültür sanattan akıllı şehir hizmetlerine yeni ve sağlam işlere başlamış, projeler, planlar hazırlamışız. Yapacak çok işimiz var. Türkiye Yüzyılı coşkusunda Gebze’nin üstlenmesi gereken çok rol var. İşin özünde aşk varsa, bu yüzyıl da Gebze’nin söyleyecek çok sözü var. Yine gösteriş yapmadan, yine samimiyetle, yine gönülden, yine tevazuyla…





OKUL VE CAMİ ALANLARININ TAPULARI VERİLDİ

Sağlam işler yaparken yoldaşımız olan bütün çalışma arkadaşlarıma, ekibime, işbirliği yaptığımız bütün kurumlara ve yöneticilerine, bize Gebze’ye hizmet etme talimatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, her zaman yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a; oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle, eleştirileriyle yolculuğumuzda yoldaşımız olan bütün Gebzelilere gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sunumun ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kamulaştırma işlemleri tamamlanan ilçedeki 36 okul ve 24 cami alanının tapularını ilçe müftüsü ve ilçe milli eğitim müdürlerine takdim etti. Kent buluşmaları hizmet sunumu toplantılarına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, belediye meclis üyeleri, eğitimciler, din görevlileri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve ilçe protokolü mensupları katıldı.