Başkan Büyükgöz’den Cumhuriyetli çocuklara armağan konsept park





Başkan Büyükgöz’den Cumhuriyet’li gençlere ve çocuklara armağan konsept park. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalleleri yeni nesil konsept parklarla donatmaya devam ediyor. Çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra basketbol, voleybol gibi farklı spor sahalarıyla donatılan yeni nesil konsept parkların bir yenisini de Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, parkın açılışını mahalleli çocuklar ve gençlerle birlikte yaptı.

ÇOCUKLARIMIZIN HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK

Çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun ve gösterilerin yer aldığı parkın açılış törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra; AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Parkın açılış kurdelesini mahalleli çocuklar ve protokol üyeleriyle birlikte kesen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız, gençlerimiz hizmetlerin ve her şeyin en güzeline layık.

7’Sİ KONSEPT 26 YENİ PARK KAZANDIRDIK

Mahallelerimizde çocuklarımızın yanı sıra gençlerimizin de güven içerisinde spor yapabileceği, oyun oynayabileceği yeni nesil konsept parklarımızı imalatına hız verdik. Bu çalışmalar kapsamında 7’si yeni nesil konsept park olmak üzere 26 yeni park yaptık. Ayrıca 8 parkı da baştan aşağıya yeniledik. Bugün açılışını yaptığımız konsept park yeni format anlayışı ve zengin donatılarıyla farklı yaş gruplarına hitap edecek.

ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ

Çocuklarımız, gençlerimiz güzel ve kullanışlı bir parkın sahibi oldular. İyi eğlenceler diliyorum. Tüm çocuklarımızı çok seviyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından parkın açılışını yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve hazirun, mahalle sakini çocukların park neşesi ve sevincine ortak oldular.