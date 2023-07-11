banner923
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün gençlere armağanı; YENİ KONSEPT PARKLAR GELİYOR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni nesil konsept parklara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Başkan Büyükgöz'ün gençlere armağanı; YENİ KONSEPT PARKLAR GELİYOR

11 Temmuz 2023 Salı 16:31


Gebze’de konsept parklara yenileri ekleniyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni nesil konsept parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahallelerinde uygun olan alanlara kazandırılan konsept parklar, çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra gençler için de sportif alanları bünyesinde barındırıyor. 

ÇOCUKLAR VE GENÇLERE YÖNELİK 

Gençlerin ve çocukların güven içerisinde hem oynayabileceği hem de spor yapabileceği şekilde dizayn edilen konsept parklar da ayrıca yeşil donatı alanları, kamelya, fitness alanı ve yürüyüş parkurları da yer alıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahallelerinde yapımı hızla devam konsept park çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi 1830 sokak ve Adem Yavuz Mahallesi 2326 sokak ve 2335 sokaklarda yeni parkların imalatı tamamlanarak gençlerin ve çocukların kullanımına açıldı. Belediye yetkilileri, konsept park imalatlarının belirlenen program dahilinde ilçe genelinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaz Spor Okullarında Eğitim Başladı Yaz Spor Okullarında Eğitim Başladı
Darıca Belediyesi'nden Sel Bölgesine Destek Darıca Belediyesi'nden Sel Bölgesine Destek
Çayırova’da 475 Sporcu Müsabakalarda Ter Döküyor Çayırova’da 475 Sporcu Müsabakalarda Ter Döküyor
Çayırovalı Kadınlar, İlçedeki Projeleri Gezdi Çayırovalı Kadınlar, İlçedeki Projeleri Gezdi
Kamulaştırma Çalışmaları Tamamlanan Binalarda Yıkım İşlemlerinde Sona Gelindi Kamulaştırma Çalışmaları Tamamlanan Binalarda...
Başkan Büyükakın: Başkan Büyükakın: "Modern Terminaller İnşa Ediyoruz"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Yaz Spor Okullarında Eğitim Başladı
Çayırovalı minikler, Çayırova Belediyesi’nin yaz spor okullarında eğitimlerine başladı.

Haberi Oku