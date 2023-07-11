Başkan Büyükgöz’ün gençlere armağanı; YENİ KONSEPT PARKLAR GELİYOR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni nesil konsept parklara her geçen gün yenileri ekleniyor.





Gebze’de konsept parklara yenileri ekleniyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni nesil konsept parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahallelerinde uygun olan alanlara kazandırılan konsept parklar, çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra gençler için de sportif alanları bünyesinde barındırıyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERE YÖNELİK

Gençlerin ve çocukların güven içerisinde hem oynayabileceği hem de spor yapabileceği şekilde dizayn edilen konsept parklar da ayrıca yeşil donatı alanları, kamelya, fitness alanı ve yürüyüş parkurları da yer alıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahallelerinde yapımı hızla devam konsept park çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi 1830 sokak ve Adem Yavuz Mahallesi 2326 sokak ve 2335 sokaklarda yeni parkların imalatı tamamlanarak gençlerin ve çocukların kullanımına açıldı. Belediye yetkilileri, konsept park imalatlarının belirlenen program dahilinde ilçe genelinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı.