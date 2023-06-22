İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi, Çayırova'da Yapılan Çalışmaları Anlattı

Milletvekillerini TBMM’de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da yapılan çalışmalar, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Çiftçi, Çayırova'da Yapılan Çalışmaları Anlattı

22 Haziran 2023 Perşembe 18:57

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ile meclisteki makamında bir araya geldi. Çiftçi sırasıyla AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu’nu ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Milletvekilleriyle istişare ve değerlendirmelerde bulunan Başkan Çiftçi, Çayırova’da yapılan çalışmalar, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Yatırımlara ilişkin görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Çiftçi milletvekillerine günün anısına hediye takdim etti. 
 AK Parti’nin Grup Toplantısı’na katılan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve AK Parti Kocaeli Milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını yerinde dinledi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 1 Yaşındaki Bebek 3. Kattan Düştü Kocaeli'de 1 Yaşındaki Bebek 3. Kattan Düştü
Su Soğutma Tesisatı Yaparken Çıkan Yangında Bir İşçi Yaralandı Su Soğutma Tesisatı Yaparken Çıkan Yangında Bir...
Tapuda Rüşvet Ve Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalanan 17 Şüpheli Adliyede Tapuda Rüşvet Ve Dolandırıcılık Operasyonunda...
Darıca'nın Başarılı Sporcuları Kuşak Atladı Darıca'nın Başarılı Sporcuları Kuşak Atladı
Altay’da Naderi’nin Durumu Belirsiz Altay’da Naderi’nin Durumu Belirsiz
Kiracı, İş Yeri Sahibinin Kebapçı Dükkanına Yine Kurşun Yağdırdı Kiracı, İş Yeri Sahibinin Kebapçı Dükkanına...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Kocaeli'de 1 Yaşındaki Bebek 3. Kattan Düştü
İzmit ilçesinde 1 yaşındaki bebek 3. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Bebeğin hayati tehlikesinin...

Haberi Oku