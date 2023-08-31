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Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi’nde Çayırovalılarla bir araya gelip, sohbet etti.

Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya geldi

31 Ağustos 2023 Perşembe 14:39

 Bünyamin Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Her fırsatta Çayırovalı hemşehirlileriyle bir araya gelen ve onlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, dün Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi’nde ilçe sakinleriyle buluştu. Millet Bahçesi’nde keyifli vakit geçiren Çayırovalılarla buluşan Başkan Çiftçi, hemşehirlilerinin hal ve hatırlarını sormayı ihmal etmedi. Parkta bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çiftçi, ayrıca ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi.

 

“HAL VE HATIRLARINI SORDUK”

Gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Ortak yaşam alanlarımızdan biri olan Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçemizde yürüyüş yaptık, açık havanın keyfini ailesiyle doyasıya yaşayan hemşehrilerimizi tek tek selamlayarak hal ve hatırlarını sorduk. Fikirlerini ve taleplerini dinlediğimiz vatandaşlarımıza, sıcak ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum” dedi. 

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