Başkan Çiftçi engellileri ağırladı

Marmara Engelliler Derneği Başkanı Memiş Özdemir ve beraberindeki Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Meltem Çelik Kaçak ile engelli öğrenciler Hayrullah Şenocak, Çağrı Işık, Sibel Selyol, Merve Çapkın, Muhammet Kapakkaya, Mustafa Tüten ve Uğur Erdoğmuş Başkan Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyarette Başkan Çiftçi’ye Türk bayrağı ve Atatürk portesi hediye edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi, sevginin olduğu yerde hiç bir engelin olmadığını belirterek, her zaman engellilerin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çiftçi, ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı Memiş Özdemir ve beraberindekilere teşekkür eti.

Görüşmenin sonunda engelli Merve Çapkın temsili olarak Başkan Çiftçi’nin makamına oturarak günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.





