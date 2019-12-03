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Başkan Çiftçi engellileri ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısı ile Marmara Engelliler Derneği Başkanı Memiş Özdemir ile Zabıta Müdürlüğü’nün hediye ettiği zabıta üniformaları giyen engellileri makamında ağırladı.

Başkan Çiftçi engellileri ağırladı

03 Aralık 2019 Salı 14:18

Marmara Engelliler Derneği Başkanı Memiş Özdemir ve beraberindeki Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Meltem Çelik Kaçak ile engelli öğrenciler Hayrullah Şenocak, Çağrı Işık, Sibel Selyol, Merve Çapkın, Muhammet Kapakkaya, Mustafa Tüten ve Uğur Erdoğmuş  Başkan Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyarette Başkan Çiftçi’ye Türk bayrağı ve Atatürk portesi hediye edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi, sevginin olduğu yerde hiç bir engelin olmadığını belirterek, her zaman engellilerin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çiftçi, ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı Memiş Özdemir ve beraberindekilere teşekkür eti.

Görüşmenin sonunda engelli Merve Çapkın temsili olarak Başkan Çiftçi’nin makamına oturarak günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.


 

 

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