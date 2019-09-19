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Başkan Çiftçi esnafların Ahilik Haftası’nı kutladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ahilik Haftası dolayısı ile bir grup esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Çiftçi esnafların Ahilik Haftası'nı kutladı

19 Eylül 2019 Perşembe 14:55

Ahilik Haftası’nı kutladığı esnaflarla istişarelerde bulunan Başkan Çiftçi, özünde kardeşlik, cömertlik, dürüstlük, ahlak ve sanat olan Ahiliğin asırlardır devam ettiğini söyledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında esnaflara bilgiler veren Başkan Çiftçi, istişare ederek hizmet ürettiklerini söyledi. Hayatının geçtiği şehre vefa borcunu hizmet yaparak ödemek istediğini anlatan Başkan Çiftçi, kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanarak,  etkin ve hızlı belediyecilik hizmeti vermek en büyük hedefleri olduğunu kaydetti. Beş yılı dolu dolu geçirmek için geçe gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çiftçi, esnaflarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğu sözlerine ekledi. Başkan Çiftçi ile bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaflar, Çiftçi’ye teşekkür ettiler.


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