Başkan Çiftçi, halkla iç içe

ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ
Her fırsatta ilçedeki esnaflarla bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Çiftçi, gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafların görüş ve önerilerini dinliyor. Esnafları iş yerinde ziyaret eden, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Çiftçi, Çayırovalı esnaflara yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi paylaşıyor.
HAC VAZİFESİNİ YAPANLARA ZİYARET
Başkan Çiftçi, hac vazifesini yerine getirip Çayırova’ya geri dönen ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Kutsal topraklardan Çayırova’ya dönen hemşerileriyle buluşan Başkan Çiftçi, hayırlı olsun dileklerini iletiyor.
PROJE TURU ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Çayırova’ya birçok vizyon proje kazandıran Başkan Çiftçi, Çayırovalılara projeleri tanıtmayı sürdürüyor. Proje turlarına ara vermeden devam eden Bünyamin Çiftçi, her hafta bir araya geldiği Çayırovalılara, yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden projeleri yerinde gösteriyor. Başkan Çiftçi’nin proje turları, Çayırovalıların büyük beğenisini kazanıyor. İlçe sakinleri Başkan Çiftçi’ye ilçeye kazandırdığı eserler için teşekkür ediyor.