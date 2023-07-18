Başkan Çiftçi, halkla iç içe

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bir yandan Esnaflarla ve vatandaşlarla iç içe olan Çiftçi, bir yandan da proje turları düzenleyerek Cayırovalılara yatırımları yerinde gösteriyor.

Çayırova’da yaşayan vatandaşların daima yanlarında olan ve ilçe sakinleriyle istişareye büyük önem veren Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Çayırovalı esnafları sık sık ziyaret eden Başkan Çiftçi, hemşehrileriyle fikir alışverişi yapmayı da ihmal etmiyor.

ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ

Her fırsatta ilçedeki esnaflarla bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Çiftçi, gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafların görüş ve önerilerini dinliyor. Esnafları iş yerinde ziyaret eden, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Çiftçi, Çayırovalı esnaflara yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi paylaşıyor.

HAC VAZİFESİNİ YAPANLARA ZİYARET

Başkan Çiftçi, hac vazifesini yerine getirip Çayırova’ya geri dönen ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Kutsal topraklardan Çayırova’ya dönen hemşerileriyle buluşan Başkan Çiftçi, hayırlı olsun dileklerini iletiyor.

PROJE TURU ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Çayırova’ya birçok vizyon proje kazandıran Başkan Çiftçi, Çayırovalılara projeleri tanıtmayı sürdürüyor. Proje turlarına ara vermeden devam eden Bünyamin Çiftçi, her hafta bir araya geldiği Çayırovalılara, yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden projeleri yerinde gösteriyor. Başkan Çiftçi’nin proje turları, Çayırovalıların büyük beğenisini kazanıyor. İlçe sakinleri Başkan Çiftçi’ye ilçeye kazandırdığı eserler için teşekkür ediyor.