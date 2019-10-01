Başkan Çiftçi Kitap Fuarı'nı tanıttı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftci, ilçede ve bölgede ilk defa düzenlenecek olan Çayırova Kitap Fuarı’nın lansman toplantısını gerçekleştirdi.

İlçemizi imar ederken geleceğimizi inşa ediyoruz

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 4-13 Ekim tarihleri arasında Çayırova Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Kitap Fuarı’nın tanıtımını yaptı. Basın mensupları ile sosyal tesislerde kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Başkan Çiftçi yaptığı konuşmada, “ İlçemizi imar ederken geleceği de ihmal etmeden inşa etmek en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. Bir kentin geleceğini inşa etmek de o kentin eğitimine, kültürüne yatırım yapmakla gerçekleşir. Bizler gerek eğitime verdiğimiz destekle, gerek bilgi evlerimiz ve çocuk kulüplerimizle bu şehrin geleceğine yatırım yapma gayretindeyiz.

Bu eğitim ve ilim yolculuğumuzun temelinin kitap olduğu bilinciyle de bu yıl bölgemizde yeni bir başlangıç yaptık.

Çayırova’da ilk defa düzenlenecek olan Kitap Fuarı’nı 4 Ekim’de Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Kültür Merkezi’nde açıyoruz.”dedi

60 YAYINEVİ VE 40’IN ÜZERİNDE YAZAR

4 Ekim’de Cuma günü saat 10:00’da açılışını yapacakları Kitap Fuarının 10 gün boyunca seçkin yayınevlerini ve 40’ın üzerinde yazarı kitapseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Çiftçi, 60 yayınevinin stant açacağını söyledi.

BÖLGE YAZARLARINA DAVET

Gerek ulusal gerekse bölgemizde yaşayıp eserleri olan yerel yazarlarımız birçok başlık altında söyleşiler gerçekleştireceklerini ve imza programları yapacaklarını ifade eden Çiftçi, “Bölgemizde yaşayan tüm yazarlarımızı iletişime geçmeleri halinde gerek söyleşi gerekse imza programlarıyla kitap fuarımızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim.”diye konuştu.

20.000 ÖĞRENCİYE KİTAP KUMBARASI

Çayırova’da Anaokulu’ndan 7. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize kitap kumbarası dağıtıldığını açıklayan Çiftçi,” Buradaki amacımız da geleceğimiz olan çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, biriktirdikleri paralarla alınabilecek en değerli şeyin “bilgi” olduğunun bilincini kazandırmak. Burada biriktirdikleri paralarla kitap almalarını sağlamak için de fuar süresi boyunca tüm okullarımızdan öğrencilerimizi belirli bir program dâhilinde otobüslerimizle fuar alanına taşıyıp etkinliklere katılımlarını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

OKULLARIMIZ İÇİN KİTAP KUMBARASI

Başkan Çiftçi,” Yine fuar alanına koyacağımız bir kitap kumbarasına da ziyaretçilerimiz kitap bağışında bulunabilecek. Yapılacak kitap bağışlarını Çayırova’da kitap eksiği olan okullarımızın kütüphaneleri için değerlendireceğiz. “dedi.

KİTAP GÜNLERİMİZ İÇİN İLK ADIM

Çiftçi şunları söyledi:”4-13 Ekim arasında gerçekleştireceğimiz bu kitap günleri inşallah Çayırova’da gelenekselleşecek ve bölgemize de değer katacak bir eğitim-kültür hizmeti için ilk adım olacaktır. Bu yıl 60 yayıneviyle yapılacak bu etkinlik ileriki yıllarda çok daha fazla yayıneviyle, daha fazla etkinlikle ve daha büyük alanlarda gerçekleşecek bir geleneğin ilk tohumu olacaktır.

Bu yıl atacağımız bu küçük tohumun önümüzdeki yıllarda bereketli bir şekilde filizlenip yeşermesini ve geleceğimizin de bu tohumun yücelttiği çınarlarda gölgelenmesini Allah’tan niyaz ediyorum. “