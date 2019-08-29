Başkan Çiftçi Mimar ve Mühendisleri Dinledi

İstişareye önem veren, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan Başkan Çiftçi, belediyenin hızlı, verimli ve etkin hizmet verebilmesi için mühendis ve mimarların görüş, öneri ve isteklerini dinledi. Mimar ve mühendisler odası başkanlarının da hazır bulunduğu istişare toplantısında konuşan Başkan Çiftçi, “İlk defa Çayırova Belediyesi olarak proje müelliflerimizle bir araya geliyoruz. Hem önümüzdeki süreci değerlendirmek hem de yaşadığımız sıkıntılara çözüm üretmek adına böyle bir toplantı düzenlemek istedik. Amacımız adil bir şekilde mimar ve mühendislerimize sunmamız gereken hizmeti sunmaktır. Tabi bunları yapabilmek için yaşadığınız sıkıntıları dinleyeceğiz. 21 sene mühendislik yapmış birisi olarak sizleri dinlemek ve sıkıntılara çözüm üretmek istiyoruz.” dedi.

Teknik konular başta olmak üzere mevzuatların görüşüldüğü, proje süreçlerinin değerlendirildiği toplantıda katılımcıların sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, özellikle vatandaşların hizmet alabilmesi noktasında inşaatların daha güvenli ve düzenli olmasını sağlamak için sistemli bir şekilde çalışılması gerektiğini de soru cevap kısmında sözlerine ekledi.

Oda başkanları ve mimarların memnuniyetlerini ifade ettiği toplantı da tek tek söz alan mühendis ve mimarlar hizmet alırken yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, istek, beklenti ve önerilerini ifade ettiler.

Başkan Yardımcısı Salih Palaz, İmar Müdürü İsmail Kandemir ve İmar Müdürlüğü personellerinin tam kadro hazır bulunduğu, konuşulanların tek tek not alındığı toplantı oldukça verimli geçti. Belirli aralıklarla devam edecek toplantıya katılan oda temsilcileri, mühendis ve mimarlar Başkan Çiftçiye, böyle bir toplantı düzenlediği için teşekkür ettiler.