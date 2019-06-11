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Başkan Çiftçi nikah kıydı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sibel Polat ve Osman Aktaş çiftinin nikâhını kıyarak, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Başkan Çiftçi nikah kıydı

11 Haziran 2019 Salı 09:53

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların en mutlu günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Sünnet, nişan ve düğün cemiyetlerine katılarak vatandaşları mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, ilk nikâhını kıydı. İlhan-Gülsüm Polat’ın kızı Sibel Polat ile Mürsel-Nilgün Aktay’ın oğlu Osman Aktaş’ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen nikâh törenine katılan Başkan Çiftçi, nikâh akitlerini gerçekleştirdiği çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Ailenin önemine dikkat çeken bir konuşma yapan Çiftçi, nikâh sonrası evlenme cüzdanını gelin ve damata verdi.

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