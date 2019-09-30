Başkan Çiftçi öğrencilerle söyleşi yaptı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, TOBB Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile söyleşi yaptı. Gençlerin geleceğe dair hedef ve hayallerini dinleyen başkan Çiftçi, hem mesleki hem de eğitim alanındaki tecrübelerini paylaştı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleşen söyleşide üniversiteye hazırlanan gençlere çok önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Bünyamin Çiftçi, geleceğin teminatı olan gençlerin fikirlerini ve hedeflerini dinledi.

HAYATINDAN ÖRNEKLER VERDİ

Söyleşiye kendi hayatından örnekler vererek başlayan ve eğitim hayatı başta olmak üzere mesleki hayatından kesitler sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, okul yıllarında yaşadığı güzel ve zor anılarını paylaştı. Gençlere her zaman gelişime açık olmaları konusunda uyarılarda bulunan Çiftçi, ‘Bugün burada sizlerin arasında bir belediye başkanı olarak değil, Çayırova’da yaşayan ve birçok zorluk içerisinde eğitimini tamamlamış, inşaat mühendisliği yapmış ve bugün de şehrin yönetiminde, ilçeye yön veren, söz sahibi bir abiniz olarak huzurunuzdayım. Buradaki amacım sizlerle hasbihal etmek. Sizler yaklaşık 10 ay sonra geleceğinize yön verecek bir sınava hazırlanan gençlerimizsiniz. Bu anlamda sizlere tecrübelerimizi ve fikirlerimizi sunmak için buraya geldik.” dedi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Öğrencilere tecrübelerini anlatan başkan Çiftçi, gençlerin geleceğe emin adımlarla yürümesi için hem bireysel olarak hem de belediye olarak her zaman yanında olduklarını söyledi. Geçmişteki okul anıları ile gençlere çok önemli mesajlar veren Çiftçi, söyleşinin tamamında gençlerle samimi bir bağ kurarak, güzel bir programı icra etti. Başkan Çiftçi, elde etmiş olduğu başarıların temelinde sürekli kitap okumak olduğunu söyledi. Zamanının büyük bir bölümünde kitap okuduğunu ve sorular çözerek disiplinli bir eğitim hayatı yaşadığını vurgulayan Çiftçi, gençlere de bu yönde tavsiyeler verdi.

GENÇLERİN FİKİRLERİNİ ALACAĞIZ

Programın sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Gençlerle her zaman bir arada olmaya özen göstereceklerini vurgulayan başkan Çiftçi, bu tür programlarla gençlerin fikirlerini alacaklarını ve aynı zamanda Çayırova’nın gelişiminde gençlerin de söz sahibi olacağını sözlerine ekledi.