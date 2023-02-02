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Başkan Çiftçi, Sosyal Tesis Personeliyle Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin sosyal tesislerde görev yapan personellerle buluştu.

Başkan Çiftçi, Sosyal Tesis Personeliyle Buluştu

02 Şubat 2023 Perşembe 16:55

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sosyal
tesis çalışanları ile birlikte akşam yemeği yiyen Başkan Çiftçi, Çayırova’nın
markası sosyal tesislerde hizmet eden personelle bir arada olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Programda bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, “Sizin gibi cefakar ve fedakar
kardeşlerimle birlikte çalışma imkanı verdiği için Rabbime sonsuz hamd-u
senalar olsun. Çayırova Belediyemizin sosyal tesisleri artık birer marka oldu.
İstanbul Anadolu yakasından ve bölgemizden gelen vatandaşlarımız buradan
hizmet alıyor. Bu şekilde olmasının tek sebebi sizlerin özverisi, hizmetiniz ve
ürünlerimizin kaliteli olmasıdır. Her şeyin en güzelini sizler yapıyorsunuz, sizlere
çok teşekkür ediyorum. Belediyecilik sadece yol, binalar yapmak değildir, sosyal
belediyecilik vatandaşlarımızla bir arada olmaktır.’’ dedi.
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