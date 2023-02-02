Başkan Çiftçi, Sosyal Tesis Personeliyle Buluştu

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sosyal

tesis çalışanları ile birlikte akşam yemeği yiyen Başkan Çiftçi, Çayırova’nın

markası sosyal tesislerde hizmet eden personelle bir arada olmaktan duyduğu

memnuniyeti dile getirdi.

Programda bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, “Sizin gibi cefakar ve fedakar

kardeşlerimle birlikte çalışma imkanı verdiği için Rabbime sonsuz hamd-u

senalar olsun. Çayırova Belediyemizin sosyal tesisleri artık birer marka oldu.

İstanbul Anadolu yakasından ve bölgemizden gelen vatandaşlarımız buradan

hizmet alıyor. Bu şekilde olmasının tek sebebi sizlerin özverisi, hizmetiniz ve

ürünlerimizin kaliteli olmasıdır. Her şeyin en güzelini sizler yapıyorsunuz, sizlere

çok teşekkür ediyorum. Belediyecilik sadece yol, binalar yapmak değildir, sosyal