Başkan Çiftçi, Uganda heyetini ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Uganda heyetini kabul etti. Uganda Meclis Başkanı Balımwezo Ronald, Wakiso şehri Belediye Başkanı Matiya Lwanka Bwanika ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, Çayırova’yı tanıttı ve kente yapılan hizmetler ve belediyecilikle ilgili bilgiler verdi. Şehri ve belediyenin yaptığı projeleri anlatan videoyu izleyen Uganda heyeti, Türkiye’deki hizmet anlayışını beğendiklerini ve çalışmaları yakından takip etmek istediklerini belirtti. Çayırova’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren heyet, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler. Türkiye’de özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Başkan Çiftçi, kente dair ve belediyecilik noktasında bilgi ve tecrübelerini aktardığı heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Çiftçi, görüşme sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiği misafirlerine hediye takdiminde bulundu.