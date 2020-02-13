Başkan Çiftçi velilerle buluştu

Velilerin önceliklerinin her zaman kendi öncelikleri olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, “Bizden dikiş-nakış ve aşçılık kursu istemiştiniz açtık. Yeni talepleriniz olursa yeni kurslar açabiliriz. Geçtiğimiz yıl ilk kez Çayırova’da kitap fuarı düzenledik. Beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Geleneksel hale getireceğiz. Yavrularımız her şeyimiz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için çalışıyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı milli ve manevi değerlerimiz ve kültürel kodlarımıza göre yetiştireceğiz. Her projemizde çocuklarımızı ön planda tutacağız. Spor kulübümüzü aktif hale getirdik. Çocuklarımız her branşta spor yapıyor. Çayırova’yı spor kenti yapacağız. Hedefimiz başarılı sporcular yetiştirmek ve bu alanda ilçemizin marka değerine katkıda bulunmak.” dedi.

Çayırova Devlet Hastanesi’ni ilçenin her noktasından daha da kolay ulaşılabilecek ve yürüyerek gidilebilecek bir alana getirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, kent meydanın için proje çalışmalarının devam ettiğini ve projeye Çayırova’lıların onayından sonra en kısa sürede başlayacaklarını sözlerine ekledi.