banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi velilerle buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin düzenlediği meslek ve sanat edindirme kurslarına katılan ve bilgi evleri ile çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların velileriyle bir araya geldi.

Başkan Çiftçi velilerle buluştu

13 Şubat 2020 Perşembe 17:02

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ile Kenan Tuzcu’nun da katıldığı toplantı öncesi velilerle birlikte kahvaltılı yapan Başkan Çiftçi, önemli açıklamalar yaptı.
Göreve geleli yaklaşık 11 ay olduğunu, bu süre içinde Çayırova halkına en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, kültür merkezini daha etkin ve aktif hale getirdiklerini, haftada üç gün olan çocuk kulüplerini tam ve yarım gün olmak üzere 5 güne çıkardıklarını, her zaman önem ve öncelik verdikleri eğitimde ilçenin başarı çıtasını daha da yukarıya taşımak için ellerinden gelen çalışmayı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



Velilerin önceliklerinin her zaman kendi öncelikleri olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, “Bizden dikiş-nakış ve aşçılık kursu istemiştiniz açtık. Yeni talepleriniz olursa yeni kurslar açabiliriz. Geçtiğimiz yıl ilk kez Çayırova’da kitap fuarı düzenledik. Beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Geleneksel hale getireceğiz. Yavrularımız her şeyimiz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için çalışıyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı milli ve manevi değerlerimiz ve kültürel kodlarımıza göre yetiştireceğiz. Her projemizde çocuklarımızı ön planda tutacağız. Spor kulübümüzü aktif hale getirdik. Çocuklarımız her branşta spor yapıyor. Çayırova’yı spor kenti yapacağız. Hedefimiz başarılı sporcular yetiştirmek ve bu alanda ilçemizin marka değerine katkıda bulunmak.” dedi.

Çayırova Devlet Hastanesi’ni ilçenin her noktasından daha da kolay ulaşılabilecek ve yürüyerek gidilebilecek bir alana getirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, kent meydanın için proje çalışmalarının devam ettiğini ve projeye Çayırova’lıların onayından sonra en kısa sürede başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Bünyamin çiftciVelilerçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda İstihdama katkı seferberliği Dilovası’nda İstihdama katkı seferberliği
Başkan Çiftçi ’den dernek ziyareti Başkan Çiftçi ’den dernek ziyareti
Köseler, PTT şubesine kavuştu Köseler, PTT şubesine kavuştu
Darıca’da Yazarlık Okulu başlıyor Darıca’da Yazarlık Okulu başlıyor
Minik Yusuf’a sevindiren ziyaret Minik Yusuf’a sevindiren ziyaret
Çınaraltı müjdesi Çınaraltı müjdesi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası’nda İstihdama katkı seferberliği
Dilovası Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Dilovası Şubesi, ilçede ki istihdama katkı sunmak için...

Haberi Oku