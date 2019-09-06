Başkan Çiftçi, Zabıta Haftasını kutladı

Başkan Çiftçi, başkan yardımcısı Saadettin Arıkboğa ile birlikte yeni yerinde hizmet veren Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Çiftçi’yi, Zabıta Müdürü Zafer Uyar ve zabıta personeli karşıladı. Personel ile tek tek tokalaşıp haftalarını kutlayan Başkan Çiftçi daha sonra Zabıta Müdürü Zafer Uyar’la üzerinde “ Zabıta Teşkilatı 193 yaşında “yazılı yaş pastayı kestiler. Zabıta personeli ile bir süre sohbet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, zabıtaların üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çabanın her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Zabıtaların hizmetlerin en küçük bir aksaklık yaşanmadan yürütülmesi, kamu düzeninin sağlanması ve halk sağlığının korunması gibi önemli bir misyonu üstlendiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti: “Belediye hizmetlerinin icra ediliş sürecinden takip ve kontrolüne, ticari faaliyet alanlarının denetiminden halk sağlığının korunmasına varıncaya kadar çok geniş bir sorumluluk sahası bulunan zabıta teşkilatımız, yerel yönetimlerin çok kıymetli bir parçası, adeta omurgasıdır. Ekiplerimiz Çayırova ’da büyük bir gayret, özveri ve itina ile görevlerini sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 193’üncü yılını kutluyor, belediyelerimizde görev yapan tüm Zabıta kardeşlerime başarı, huzur ve esenlikler diliyorum.”