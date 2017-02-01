Başkan Demirci, Semt Pazarını Gezdi!



Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, salı günleri, Cumhuriyet Mahallesinde kurulan semt pazarını gezerek esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Salı pazarında bulunan esnafları tek tek gezerek ziyaret eden Demirci, pazar esnafının sorunlarını dinledi. Esnaftan çok sayıda teşekkür alan başkan Demirci, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etdip dertlerini dinledi.







2. Kapalı Semt Pazarı Akse’de



Demirci, pazarcı esnafının yeni pazar yerinde daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde satışlarını yapacağını dile getirdi. Vatandaşların daha kaliteli hizmet aldığı Kapalı Semt Pazarının Şekerpınar bölgesine hizmet verdiğini ifade eden Demirci, Akse Mahallesi’nin tam merkezinde bir yeni semt pazarının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.



“3 Kapalı Semt Pazarı İle Hizmet Vereceğiz”

İlk kapalı semt pazarını hizmete açtıklarını ve semt pazarının tam kapasitede hizmet verdiğini vurgulayan başkan Demirci, “Semt Pazarları projemizin ilk adımı olan Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarımızı geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Daha düzenli, disiplinli ve titiz bir alışveriş imkanını vatandaşlarımıza sunduğumuz bu pazarlarda çok sayıda tezgah yan yana kuruluyor, gıdadan tekstile, ev eşyasından bahçe gereçlerine kadar birçok ihtiyaç maddesi satılıyor. Çayırova’da Kapalı Semt Pazarlarının ilki gerçekten çok düzenli bir faaliyet gösteriyor.” dedi.

Başkan Demirci, semt pazarı esnafı ve vatandaşları ziyaret etmenin önemi de değinerek; “Pazarcı esnaflarımız ve vatandaşlarımızla muhabbet ettik. Bu vesile ile dilek ve şikayetlerini öğrenmiş olduk. Gördüğümüz kadarı ile vatandaşlarımızda bir memnuniyet söz konusu, pazarımızdaki hizmetlerin aksamadan daha iyi yapılabilmesine gayretimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede ilçemizde 3 kapalı semt pazarı ile hizmet vereceğiz.” şeklinde konuştu.