Başkan Köşker AK Kadınlara projeleri anlattı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz’ı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker düzenlenen toplantıda AK kadınlara Gebze’ye kazandırılan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Köşker, “Hanım kardeşlerimizin elinin değdiği her işte olduğu gibi siyasette de farklarını ortaya koyuyorlar. Nezaketiniz ve özverili çalışmalarınızdan ötürü tüm hanım kardeşlerime bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

PROJELER VE ÇALIŞMALAR

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İl Kadın Kolları yönetimine konuk oldu. Başkan yardımcısı Nilay Ayran ve başkan danışmanı Şakir Bitmez ile birlikte, AK Parti İl Başkanlığı’na giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetimine konuk oldu. Burada düzenlenen toplantıda, kadın kolları yöneticilerine bir sunum gerçekleştiren Başkan Köşker, Gebze’ye kazandırılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

SİYASETTE KADINLARIN FARKI

Kadınların siyasetteki önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Hanım kardeşlerimizin elinin değdiği her işte olduğu gibi siyasette de farklarını ortaya koyuyorlar. Nezaketiniz ve özverili çalışmalarınızdan ötürü tüm hanım kardeşlerime bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti İl Kadın Kollarımızın nezdinde tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

AİLE TOPLUMUN TEMEL TAŞI

Gebze’ye kazandırılan projeler ve devam eden yatırımlar hakkında da, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze’mizde temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gençlerimizi ve kadınların merkezinde olduğu soysal belediyecilik çalışmalarına da ağırlık veriyoruz. Hizmete giren bilim sanat merkezlerinde kadınlarımız için özel olarak hazırlanan sosyal ve kültürel etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. GESMEK kurslarımıza katılan özellikle hanım kardeşlerimiz, hünerlerine hüner katıyor. Aile toplumumuzun en önemli yapı taşı. Mutlu aile mutlu bireylerden oluşur.

AİLE DANIŞMA DESTEĞİ

Ailenin de temelinde kadınlarımız bulunuyor. Hep söylediğim bir şey var; bir erkek bir kişiyi eğitirken bir kadın hem çocuğunu hem kendisini hem de eşini eğitir. Bu çerçevede hizmete giren Aile Danışmanlığı Merkezi, Gebzeli ailelerimizin en büyük destekçisi olacak.

BAŞKAN KÖŞKER’E TEŞEKKÜR

Sosyolog ve psikologlardan oluşan uzman kadrosuyla Aile Danışmanlığı Merkezi’miz, Gebzeli ailelerimize psikolojik ve sosyal, kültürel alanda desteğini sürdürecek” şeklinde konuştu. Sunumun ardından Başkan Köşker, kadın kolları mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz toplantı sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e ziyaretinden ve sunumundan ötürü teşekkür etti.