İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Köşker Hürriyet’i dinledi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Hürriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Köşker Hürriyet'i dinledi

24 Mart 2017 Cuma 09:58


Mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2B ile ilgili çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker “Yıllardır çözülemeyen sorunda zor dönemlerin geride kaldı. Kimseyi mağdur etmeden bu sorunu çözebilmek adına ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ediyor. Kimseyi mağdur etmeden bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz” dedi. Başkan Köşker ayrıca, 16 Nisan’da gerçekleşecek olan halk oylamasında mahalle sakinlerinden iradelerine sahip çıkmalarını istedi. Başkan Köşker anayasa değişikliği ile ülkenin önünün açılacağını, bu nedenle parti ayırt etmeksizin herkesin ‘evet’ demesi gerektiğini ifade etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Hürriyet Mahallesi ziyaretinde belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri ve Hürriyet Mahalle Muhtarı Ekrem Çakır eşlik etti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuHürriyetKöşker
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Hava Durumu Gebze'de Hava Durumu
Gebze'de Tır Devrildi ! Gebze'de Tır Devrildi !
Gebze'de Hırszlık Gebze'de Hırszlık
GTO 'da Muhteşem Seminer GTO 'da Muhteşem Seminer
Cengiz Yaviloğlu Gebze’ye geliyor Cengiz Yaviloğlu Gebze’ye geliyor
Atlı Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor Atlı Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor
Yukarı Çık

Gebze'de Hava Durumu
Gebze'de hava durumu...

Haberi Oku