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Başkan Muzaffer Bıyık, Özel Çocukları Yalnız Bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Bir Umut Engelliler Derneği’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı ve özel vatandaşlarla birlikte pasta kesti.

Başkan Muzaffer Bıyık, Özel Çocukları Yalnız Bırakmadı

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:45

Darıca Bir Umut Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dernek binasında düzenlediği etkinlik ile Dünya Engelliler Gününü kutladı. Programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’la birlikte AK Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek ve Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan’ın yanı sıra öğrenciler ve özel vatandaşlar katıldı.

BİRLİKTE PASTA KESTİLER

Deniz Yıldızları ve Minik Kalpler anaokulu öğrencileri etkinlikte gösteri sunarken hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve protokol özel vatandaşlarla birlikte pasta kesti. Başkan Bıyık, özel vatandaşların mutluluklarına ortak olurken dernek başkanı ve yönetimiyle birlikte özel vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelleri hep birlikte aşacaklarını kaydederek “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Asıl engelin zihinlerde olduğunun bilincine hepimiz varmalıyız. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olmalıyız. Biz Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırıyoruz. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Onların mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz” dedi.


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