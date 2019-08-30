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Başkan Şayir; “30 Ağustos inancın zaferidir”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şayir; '30 Ağustos inancın zaferidir”

30 Ağustos 2019 Cuma 14:16

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu, Ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi bayramının 97. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz diyen Başkan Şayir, "Kahraman Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN ZAFERİ

Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Milletimiz birlik ve beraberliğini koruyarak bu inanca sahip çıkacağını her zaman göstermiştir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor milletimizin 30 Ağustos zafer bayramını kutluyorum."dedi.

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