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Başkan Şayir, çalışmaları inceledi

Çalışmaları hızlanan Eynerce Kavşağındaki çalışmaları inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yetkililerden bilgi alarak çalışanlar ile sohbet etti.

Başkan Şayir, çalışmaları inceledi

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:03

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ancak bir süredir yapımı duran Eynerce Kavşağı’yla ilgili Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrası geçtiğimiz hafta yeniden hızlandırılmıştı.

BAŞKAN ŞAYİR, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Çalışmaları hızlanan Eynerce Kavşağı’nı inceleyen Başkan Şayir, burada yetkililerle bir araya gelerek bilgi aldı. Başkan Şayir ayrıca çalışanlarla da sohbet etti. Yılsonuna biteceğini belirten Başkan Şayir, yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklama da “Çalışması geçtiğimiz yıl başlanan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyük Akın ve yetkililerle yaptığımız görüşme sonrası kavşakta çalışmalarımız geçtiğimiz hafta yeniden hız kazandı.

ALT YAPI BİTTİ ÜST YAPI DEVAM EDİYOR

Kavşak düzenlemesi ile Dilovası doğu girişinden ilçemize gelen vatandaşlar kavşak üzerinden direk Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne gidebilecek. İlçemizin önemli bir caddesi haline gelecek olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde de şuana alt yapı ve aydınlatma direkleri için çalışmalar bitirildi şuan kavşakla birlikte üst yapı çalışmaları devam ediyor.

YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ CANLANACAK

İnşallah yılsonuna kadar çalışmalar sonlanacak. Eynerce Kavşağımızda yeni düzenleme bittikten sonra ilçemizin önemli bir caddesi olacak olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne bağlantı yapıldıktan sonra bu caddemiz güzel bir görünüme kavuşarak canlanacak ve esnafımız daha düzenli ve güzel bir caddeye kavuşmuş olacaktır.

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