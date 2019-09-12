Başkan Şayir, Diliskelesi’nde Vatandaşla Buluştu

Diliskelesi Karslılar Derneği’nde yapılan millet meclisi toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkan vekili Murat Dursun, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUHTAR ÖZAY, TEŞEKKÜR ETTİ

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay, “Mart ayında yapılan yerel seçim sonrası yaklaşık altı ay önce göreve başlayan Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir bey halkımızın sorunlarını yakından dinlemek için başlattığı millet meclisi toplantısına mahallemizde devam ediyor. Bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek olan başkanımıza teşekkür ediyorum dedi.

BAŞKAN ŞAYİR, “VEFASIZ DEĞİLİM”

Muhtar Özay’ın ardından konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ise yaptığı konuşmasında “Geçtiğimiz Mart ayında yaşadığımız yerel seçim sonrası halkımız bizlere güvenerek verdiği destekle gelmiş olduğumuz bu onurlu görevde yaklaşık altı aydır İlçemizin ve çocuklarımızın geleceği için durmadan çalışıyoruz. Biz vefasız değiliz. Bize destek veren halkımızın yüzünü kara çıkartmamak için çalışıyoruz. Ben içinizden biriyim ayrım yapmadan hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışacağım. Amacımız daha yaşanılabilir bir Dilovası’nı inşa etmektir. Tüm sorunlarınızı biliyorum. Bana zaman verin. İmkanlar dahilinde tüm sorunların üstesinden ve sizlere seçimde taahhüt ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağım.

YATIRIMLAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Devam eden projelerimiz var ve yeni başlayacak olan projelerimiz var. Projelerimiz önceliklerine göre süreç içersinde hayat bulacaktır. Diliskelesi mahallemizde yarım kalan yatırımlarımız var. Bunların yanında mahallemize çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönlendirilmeleri için bir yelken kulübü kurmayı ve basketbol ve voleybol sahaları yapmayı düşünüyoruz.

İLÇEMİZDE KÖTÜ GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUZ

Biz şehrimize değer katmak istiyoruz. Şehrimizde ki kötü görüntülerin son bulması için TIR Parkı çalışmamızı yapıyoruz. İnşallah TOKİ’den kiralayacağımız 58 dönümlük bir alana TIR parkı yaparak mahallelerimizde ki TIR’ların ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız mahalle ve sokaklara saldıkları hayvanların oluşturduğu kötü görüntüleri de ortadan kaldırmak için merkezden uzak ortak bir ahır yapmayı ve burada tüm hayvanların kontrollü bir şekilde yetiştirilmeleri için çalışma yapıyoruz. Belediye olarak hayvan besleyen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Biz sadece şehir içinde büyükbaş hayvan görüntüsü istemiyoruz.

EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ

Göreve geldiğimiz günden bu yana en çok eğitime önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Sizlerden istediğimiz çocuklarımızın eğitimlerine önem vermeniz. Gelecekte daha güzel bir ülke ve daha yaşanılabilir bir Dilovası için lütfen çocuklarınızın eğitimine önem verin.”dedi.

SORUNLARI TEK TEK DİNLEDİ

Başkan Şayir, konuşmasının ardından sohbet havasında geçen toplantıda vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek yapılması gereken öncelikli problemlerin çözümü için gerekli birimlere çalışmaların başlatılması için talimat verdi.