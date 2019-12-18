Başkan Şayir, GTO Başkanı Çiler’i ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GTO Genel Sekreteri Mustafa Yaşar Sekin ve Dilovalı işadamları Murat Erdoğan ve Hayati Bayram’ı makamında ağırladı.

Başkan Şayir, Başkan Çiler ve beraberindekilerin ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, GTO ve Dilovası Belediyesi’nin ortak projelerin hayata geçmesi konusunda Çiler’den ve ekibinden destek isterken, Başkan Çiler’de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür ederek, bölge için yapılacak her türlü güzel projeye destek vermeye çalıştıklarını ilerleyen süreçte de yapılacak olan projelerde fikir alışverişinde bulunarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.