Başkan Şayir, İstihdama El Attı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir önceki gün Kocaeli İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve bazı İŞKUR yöneticileri ile bir araya gelerek istihdam ve gençlerin meslek sahibi olmaları konusunda adımların atılması için çalışma başlatıyor.

İSTİHDAMA BİRİMİ KURDUK

Belediye bünyesinde kurulan İstihdam Birimi hakkında

Başkan Şayir’in makamında bir araya gelen İŞKUR yetkilileri ile yapılan toplantıda yeni kurdukları İstihdam Birimi hakkında yapılan sunumun ardından hedeflerinin işsiz gençlerin sorununu çözmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. “ Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanısıra ülkemizin en önemli sorunlarından olan istihdama yönelik projeler de üretmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yerel ölçekte istihdam yaratmayı amaçlıyoruz. Kısa sürede önce kurduğumuz İstihdam Birimiyle onlarca gencimize iş bulduk. Ayrıca ilçemizede ki hemşerilerimizin hem meslek sahibi olmaları ve istihdama katkı sunmaları için kurslar açacağız.

TOPLUM YARARINA PROGRAM DEVAM EDECEK

Toplum Yararına Programı ile İŞKUR tarafından ilçemizde açılacak meslek kurslarıyla alanlarında uzman iş ve meslek danışmanlarınca verilecek eğitimlerle hem gençlerimiz meslek sahibi olacak ve istihdama katkı sunacaklar. İlerleyen süreçte diğer paydaşlarımız ile de yapacağımız çalışmalar ile gerekirse vatandaşlarımız kendi iş imkânlarını kurmaları konusunda da çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Günümüzün kanayan yarasına çözüm bulmak için hizmetlerimize aksatmadan devam edeceğiz."dedi.