Başkan Şayir, Kömürcüler Dilovası’nda tarihe karışacak

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti. Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

KÖMÜRCÜLER OSB TARİHE KARIŞACAK

Başkan Şayir yaptığı değerlendirmede “Dilovası’nın muzdarip eden Kömürcüler OSB sorununu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada sanayicileri de mağdur etmeden bir çözüme ulaşmak için çalışmalar yapılıyor. Kömürcüler OSB’nin tahliyesi için komisyon kurulacak ve konu Dilovası’nda tarihe karışacaktır.

BAŞKAN ŞAYİR, ANKARA’YA GİDİYOR

Yine çevre ve imar konularında çalışmalarımız var. Tavşancıl ve o bölgede ki SİT alanları mağdurları var. Sorunun çözümü için yeniden Ankara’ya gidiyoruz. Sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz olacak.”dedi.

DAVULLU ZURNALI ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bir televizyon programında Dilovası taşınacak söyleminin yanlış anlaşıldığını dile getiren Başkan Şayir, “Böyle bir şey söz konusu değildir. Konu sadece Adatepe bölgesinde bulunan ve sanayi içerisine sıkışmış olan evlerin taşınması ile alakalıdır. Burada yaşayan az sayıda evin oradan kaldırılması gündemde ancak konu her yönü ile tartışılıyor. Malum geçmişte yapılan bu tür çalışmalar sıkıntılı süreçleri beraberinde getirmişti. Ancak biz bu sorunun vatandaşın da kabul edebileceği şekilde yani davullu zurnalı olacak şekilde çözüme kavuşmasından yanayız. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın, ilçemize ciddi bir hassasiyet göstermektedir. İlçemizin sorunlarının çözümü için her türlü desteği bu güne kadar verdi ve vermeye devam ediyor. Kendisine ilettiğimiz her konuda bize destek vermesi bizleri sevindiriyor. İnanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile birçok sorunun üstesinden geleceğiz. Kendilerine bir kez daha desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

ARABA 175 BİN TL’YE SATILDI

Diğer bir konu Türkiye gündeminde yer edinen makam aracının satılarak öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Konuyla alakalı bazı yanlış bilgilendirmeler oldu. Aracın satışı 175 bin lira olarak yapılmıştır. Biz o para ile birlikte üzerine kattığımız ciddi bir oran ile ilçemizde yaşayan yaklaşık 12 bin öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Bu yardımı yaparken de Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlar yapıldı.

EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ

Biz çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyoruz. Eğitim konusu bizim için öncelikli gündemimizdir. Çocuklarımızın geleceğine yapacağımız her yatırım ülkemizin geleceğine yapmış olduğumuz yatırımdır. Ayrıca üniversiteye giden öğrencilerimizin de bursları konusunda çalışmalarımız var. Eğitim Vakfı bünyesinde ilçemizde ki 2 yıllık ve 4 yıllık öğrencilerimize burslarının verilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Biz çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Bunun için üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağız.”dedi.

2020 BÜTÇESİ İKİNCİ OTURUMDA GÖRÜŞÜLCEK

Başkan Şayir gündeme dair konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 9 gündem maddesinin yer aldığı mecliste 2020 yılı bütçesi tasarısının görüşülmesi komisyona havale edilirken, 10 Ekim’de yapılacak ikinci oturumda meclis gündeminde yer alacağı oy birliği ile karar verildi.

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERELİM

Ayrıca gündemde yer alan Orhangazi Mahallesi’nde 45 ada 2 no’lu, Tavşancıl Mahallesi’nde 597 ada 7 no’lu parsellerde hazine’ye ait taşınmazların üzerinde evi bulunan maliklerine devri konusunda vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için maddelerin oy birliği ile geçmesini isteyen Başkan Şayir, SP’li meclis üyelerinin komisyona havale edilmesi için çekimser kaldıkları belirtmelerine karşılık AK Partili meclis üyelerinin kabul oyu ile gündemden geçti. Gündemde yer alan birçok madde komisyona havale edilirken, Mimar Sinan Mahallesi’nde vatandaşa ait 1296 no’lu parselin 278 metrekareye denk gelen hissesinin park alanına dönüştürülerek vatandaştan kamulaştırma marifetiyle satın alınması İmar Komisyonu’nca ret edildi. Gündemin son maddesi olan Cumhuriyet Mahallesi’nde park alanı kiralanması talebi de yerin küçük olmasından dolayı Komisyon tarafından uygun görülmedi için red kararı verildi.