Başkan Şayir, “Mahallelerimizin sorunları ile dertleniyoruz”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı önceki gün Güllüova Et Restoran’da gerçekleşti. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda ilçenin ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı.

MUHTAR KOT, TEŞEKKÜR ETTİ

Muhtarlar adına toplantının açılış konuşmasını yapan Demirciler Mahallesi Muhtarı Şahin Kot, “Göreve geldimiz günden bu yana Belediye Başkanımız Hamza Şayir ile her ay geleneksel hale getirdiğimiz muhtarlar toplantısının bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu toplantılarda öncelikli sorunlarımızı dile getirerek çözümü noktasında önemli adımları hep birlikte atıyoruz. Umarım bu toplantılarımız bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Katılımlarından dolayı Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve İlçe Başkanımız Osman Akbulut’a teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olur inşallah.”dedi.

MAHALLELERİMİZİN SORUNLARI İLE DERTLENİYORUZ

Programın ev sahipliğinii yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, toplantı öncesi çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Başkan Şayir yaptığı konuşmasında “Ayda bir de olsa bir araya gelip istişare etmemiz bizler için çok önemli. Mahallelerimizin sorunlarını ortaya koyarak dertleniyoruz. İlçemiz imkanları kısıtlı olmasına karşın hükümetimizden, büyükşehir belediyemizden ciddi destekleri var. Onların desteği ile inşallah ilçemize bu dönem güzel işler yapacağız.

ANKARA TEMASLARIMIZDA GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ

İlçemizin sorunlarının çözümü için Ankara yollarını aşındırıyoruz. Gerekli bakanlıklar ve kurumlar ile ilçemizin sorunları üzwerine önemli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dilovası’nın sorunlarını biliyorlar ve bizlere destek vermeye çalışıyorlar. İnşallah onlarında desteği ile projelerimiz yavaş yavaş hayata geçmeye başladı ve başlamaya devam edecek. Eynerce kavşağımız sona doğru gelindi. Mahallelerimizde halkımızın hizmeti yerinde alabilmesi için her mahalleye PTT şubesi açılması için çalışıyoruz.

ŞAYİR, MUHTARLARDAN ÇALIŞMA YAPMALARINI İSTEDİ

Muhtarlarımızdan mahallelerinin gerçek nüfusunu ortaya çıkartmalarını istiyorum. Burada oturup ikametgahı memleketlerinde olan yada başka ilçelerde olanların kayıtlarının Dilovası’na alınması konusunda ciddi çalışma yapmalarını istiyorum.

ORGANİK PAZAR KRUMAK İSTİYORUZ

Organik Pazar kurulması için halkımızın organik ürünler yetiştirmesine destek vereceğiz. Ayrıca vatandaşa ulaşması içinde organik Pazar kurmak istiyoruz. Hem ilçemizde vatandaşlarımızın organik tarıma yönelmesi hemde ticari bir getiri sağlayarak ev ekonomisine katkı sunmalarını amaçlıyoruz. Bunu Gebze Belediyeler Birliği çatısı altında genişletmeyi de düşünüyorum. Bununla ilgili olarak Gebze, Darıca, Çayırova Belediye Başkanlarımızla da görüşmelerimiz olacak.

KAYMAKAM ALKAN, MUHTARLARI DİNLEDİ

Toplantıya katılan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’da her ay geleneksel olarak düzenlenen toplantıların ilçemize hizmet noktasında önemli bir toplantı olduğunu, ilçenin ve mahallelerin sorunları vatandaşın gözü kulağı olan muhtarlardan dinleyerek çözümü noktasında kararların verildiği toplantının bundan sonra da devam edeceğini belirterek, burada alınan kararların ilçeye ve vatandaşa hayırlı olmasını diledi.

MUHTARLAR TEK TEK SRONLARINI İLETTİLER

Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan, Başkan Şayir ve İlçe Başkanı Akbulut, mahalle muhtarlarını tek tek dinlediler. Muhtarların ilettikleri sorun ve öneriller üzrine fikir alışverişinde bulunarak çözümü noktasında gerekli çalışmaların başlatılacağını belirttiler.