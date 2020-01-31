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Başkan Şayir, mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çerkeşli Mahallesi’nde başlatılan plan çalışmaları nedeniyle Çerkeşli Mahallesi’nde Halk Meclisi düzenleyerek mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi.

Başkan Şayir, mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi

31 Ocak 2020 Cuma 15:35

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in sürdürdüğü Halk Meclisi toplantılarının son durağı Çerkeşli Mahallesi oldu. Daha önce Köseler Mahallesi TOKİ sakinleri ardından Diliskelesi Mahallesi’nde yapılan Meclis Toplantılarının bir yenisi önceki akşam

Çerkeşli Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

HALK MECLİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çerkeşli Halk Meclisi’ne Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Çerkeşli halkı katıldı.

DİLOVASI’NDAN ELAZIĞ’A KÖPRÜ OLDUK

Geçtiğimiz hafta Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremle ilgili açıklamalar yaparak konuşmasına başlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Elazığ ve Malatya’da ki deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremin ardından Elazığ’da ki vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek adına ilçemizde başlattığımız yardım kampanyasına milletimiz büyük destek verdiler. Toplanan yardımları Elazığ’da ki hemşerilerimize ulaştırarak onların yanlarında olduk. Gebze, Darıca ve Çayırova Belediye Başkanlarımız ile birlikte deprem bölgesine giderek yıkılan evleri, insanların yaşadıkları sıkıntıları gördük, sizlerin selamını götürdük, onlarında selamını sizlere getirdik.”dedi.

ATILAN ADIMLAR HERKESİ MUTLU EDECEK!

Deprem bölgesinde ki izlenimlerinin ardından düzenlenen toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Çerkeşli Mahallemizde başlattığımız yeni planlamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak, varsa sıkıntıları dinleyerek çözüm üretmek için buradayız.

Biz tüm Dilovası’nda olduğu gibi Çerkeşli Mahallemizde attığımız tüm adımlarda halkımızın tamamına yakınının mutlu olabileceği bir planlama yapmak istiyoruz.

ÇERKEŞLİ’DE HiZMET VE YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK

Çerkeşli Mahallemiz bulunduğu konum itibari ile göç alabilecek mahallelerin başında geliyor. TOKİ bölgeye önemli sayıda konutlar yapacak. Bizde belediye olarak, ‘Yükselen Şehir Dilovası’ vizyonumuzla tüm mahallelerimizde olduğu gibi Çerkeşli Mahallemizin de geleceğini en mükemmel şekilde düşünerek planlamak istiyoruz diyen Başkan Şayir, “Şuan ki planlar 0.90 emsal’e göre planlanarak yapıldı. 3 kat imar olacak. Her türlü sosyal donatılar, okul, ibadethaneler de tasarlanarak yapılacak. Alt yapısı, doğalgaz elektrik, su ve kanalizasyon hatları ilerde yaşanacak nüfus artışına göre planlandı. Tüm gayretimiz Çerkeşlilerin planlı bir mahallede, huzur ve refah içinde kaliteli bir yaşam sürmesi için” diye konuştu.

Başkan Hamza Şayir’in konuşmasının ardından Halk Meclisine katılan vatandaşlar tek tek söz alarak hem yapılacak olan planlar hem de mahallenin sorunlarını aktardılar.


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