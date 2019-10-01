Başkan Şayir, personeli ile 6 ayı değerlendirdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün belediye personeli ile bir araya gelerek geçen 6 ayı değerlendirdi. Kısa sürede güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Başkan Şayir, “Yükselen Dilovası”nı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 aylık süreçte yapılanları personeli ile birlikte bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

BÜYÜK MÜJDELERİMİZ OLACAK

Başkan Şayir, geçen altı aylık süreçte güzel gelişmelerin olduğunu belirterek başladığı konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana hem ilçemiz hemde hemşerilerimiz için güzel gelişmeler yaşamaktayız. İnşallah kısa sürede alacağımız sonuçlar ile güzel müjdeleri peş peşe sıralayacağız.

YÜKSELEN DİLOVASI’NI İNŞA EDECEĞİZ

Tabi bu güzel gelişmeler tek başına yapılmıyor. Sizlerin desteği sizlerin emekleri göz ardı edilemez. Sizlerin destekleri ile inşallah daha güzel gelişmeleri de hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Kısacası seçim sürecinde söylediğimiz “Yeni Dilovası, Yükselen Dilovası” sloganlarımızı hep birlikte hayata geçirerek yarınları daha aydınlık bir Dilovası’nı inşa etmenin mücadelesini veriyoruz.

BÜYÜKAKIN’A DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Sizlerin emeklerinin yanısıra bizlere her daim destek olan bölge milletvekillerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Şuana kadar her sorunda kapısını çaldığımız Başkamız Büyükakın bizlere büyük destekler sağlamış ve bizleri mutlu etmiştir. İnanıyoruz ki Tahir Başkanımızın desteği ile Dilovası daha güzel hizmetler alacaktır.”dedi.

6 AYLIK SÜREÇ DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Şayir konuşmasının ardından personeli ile altı aylık süreci değerlendiren bir sohbet şeklinde geçen toplantıda belediye personelinin altı aylık performansı ve belediyenin sorunları karşılıklı olarak değerlendirildi.