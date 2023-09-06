Başkan Şayir, sorunları yerinde inceliyor!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye başkan yardımcıları ve teknik kadrosuyla birlikte sahaya inerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapılan yatırımları ve devam eden projeleri ekibiyle birlikte yerinde inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dilovası’nın alt yapısından üst yapısına, eğitimden spora, sağlıktan güvenliğe kadar birçok alanında önemli işlere imza atan Başkan Şayir, yapılan her çalışmayı yerinde ve yakından takip etmeye özen gösteriyor.

MUTLU ŞEHİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Önceki gün Başkan yardımcıları ve teknik ekiple birlikte saha da incelemeler yapan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sorunların yerinde tespitinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Şayir; “Sık sık gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerimizde ekibimizle birlikte sorunları tespit edip çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. İncelemelerimiz sonrası planlamalarımızı yaparak sorunların çözümünü sağlamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana durmaksızın halkımızın refah düzeyini yükselterek, Dilovası’nın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Kısacası herkesin mutlu olacağı bir Dilovası için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.











