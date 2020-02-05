Başkan Şayir, Van’daki öğrencileri sevindirdi

Kendisini eğitime adayan ve Dilovası Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk önemli icraatı olarak ilçedeki öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alması konusunda önemli çalışmalara imza atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in eğitim sevdası şimdi de Van’ın İpekyolu İlçesine ulaştı.

EĞİTİM SEVDALISI BAŞKAN

Göreve geldikten sonra yeni eğitim öğretim dönemi öncesi makam aracını satarak ilçe genelindeki yaklaşık 12 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi alınmasını sağlamış ve ulusal basında büyük yankı bulmuştu. Daha sonra seçim sürecinde söz verdiği “Maaşımı öğrencilere burs alarak dağıtacağım” sözünü yerine getirerek ilçede ikamet eden ve üniversite de okuyan 820 öğrenciye burs olarak bağışlamasıyla Türkiye’nin gündemine oturan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in eğitime desteği şimdi de Van’a ulaştı.

VAN’DAN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Van’ın İpekyolu ilçesi Türk Eczacılar Birliği İlkokulu’nda görev yapan Hamza Karadağ isimli bir öğretmenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van’daki öğrencilere kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak yardımında bulunan Başkan Şayir’e ve Dilovası Belediyesi Koordinatörü Ercan Güneş’e teşekkür etti.

İŞTE ÖĞRETMEN’İN PAYLAŞIMI

Karadağ yaptığı paylaşımda “Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza ŞAYİR'in Van'daki miniklere göndermiş olduğu yardımlardan dolayı şahsım ve öğrencilerim adına çok teşekkür ederim. Eğitime verdiği desteği Türkiye'mizin öteki ucundan hissetmek, minik yüreklere dokunmasına şahit olmak içimizi ısıttı. Bu süreçte çabalarına şahit olduğum Sayın Ercan GÜNEŞ Bey'e de teşekkürlerimi borç bilirim. Çocuklarımızın mutluluğunda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.” diyerek duygularını dile getirdi.