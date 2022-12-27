Başkan Şayir ve milletvekili Bayram; çocuklarla film izlediler





Lise ve ortaokullardan oluşan 7 bin öğrencinin katılım sağladığı etkinlik için Gebze Center’da ki 3 sinema salonu Dilovası Belediyesi tarafından kapatıldı.

Etkinlik çerçevesinde; filmin ana kahramanı AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; öğrencilerle birlikte sinema salonunda yerlerini alarak filmi birlikte izlediler.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ İNSANIN HAYATA TUTUNUŞU

Hayatı beyaz perdeye aktarılan AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, film öncesi yaptığı açıklama da “Hakikaten bir sosyal sorumluluk projesi. Bu film; 10 milyon özel gereksinimli, ailesiyle birlikte 40 milyon ve totalinde 84 milyonu ilgilendiren bir film ve herkes kendisinden bir kare görüyor. Bir özel gereksinimli dört duvar arasında kalacakken mücadele ediyor, okuyor, hayata tutunuyor. Hakim olmak istiyor olamıyor, vekil oluyor, yasanın değişmesine vesile oluyor, topluma örnek oluyor. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri kendilerine bir özgüven oluşturuyor. Bu film çekilirken de hep şunu söyledim; 10 milyon kardeşimden biri hayata bağlanıp azim mücadelesi elde ederse o film amacına ulaşmış demektir. Güzel gelişmeler var… Avrupa ve dünyadan filmin gösterimi konusunda talepler geldi, onları da takip ediyoruz. Tabi sinemalardan sonra da sosyal platformlarda izlenmeye devam edecek” dedi.

BU FİLMLE GENÇLER EMPATİ YAPMAYI ÖĞRENDİ

Gençlerimiz; bu filmle empati yapmayı öğrendi diyen Milletvekili Bayram, “Gençler bundan sonra özel gereksinimli arkadaşlarına empati kurarak bakacak. Bu da çok önemli ve büyük bir gelişme. Geçmişte bazı insanlar, özel gereksinimli birinin olduğu sınıfa girince “Ben oraya oturmam” diyordu. Bugün ise gençlerimiz empati yapabiliyor. Bundan dolayı da toplumda bütünleşme sağlanıyor” diye konuştu.

FİLMDE YAŞANTIMIZDAN KESİTLER GÖRÜYORUZ

Film hakkındaki düşüncelerini açıklayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu filmi herkese tavsiye ediyoruz. Öok güzel bir yaşam mücadelesi örneği… İnsanların hedeflerine daha rahat ulaşabilmesi için yılmadan, yorulmadan mücadeleyi ve empati kurmayı öğretiyor. Mükemmel bir film olmuş. Tüm bireyler bu filmi izlemeli. Filmde; yaşantımızdan kesitler görüyoruz aslında. Bizde o zorluklardan geçtik. Bunlar hayatımızın gerçekleri. Vatansever bireyler olarak, çocuklarımızın değerlerine, maneviyatlarına bağlı bireyler olarak yetişmelerini ve empati kurabilmelerini istiyoruz. Bu film; buna en iyi örneklerden. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.