Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş peşe sıralayacağız”

Dilovası Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantı geçtiğimiz hafta genç yaşta vefat eden AK Parti Dilovası İlçe yöneticisi Muhammet Korgan ve vefat eden vatandaşlar adına Fatiha okunması ile başlandı.

KÖMÜRCÜLERİN KALDIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULUYOR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, Pazartesi sabah gittiği ve iki gün boyunca Ankara’da Bakanlıklar nezdinde gerçekleşen görüşmeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Önemli görüşmelerin gerçekleştiğini kaydeden Başkan Şayir, “İki gün boyunca Ankara’da önemli görüşmelerimiz oldu. Bunların içerisinde Dilovası halkının en büyük beklentisi olan Kömürcüler OSB’nin kaldırılması ile ilgili gelişme konusunda Bakanlık nezdinde yaptığımız görüşmemizde OSB’nin kaldırılmasına yönelik öncelikli olarak komisyonun kurulması kararı alındı. Bununla ilgili olarak bugün İl Milli Emlak Müdürlüğünde komisyonun kurulması için toplantımız gerçekleşecek. İnşallah çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek ve ilçemiz Kömürcüler OSB sorununda kurtulmuş olacaktır.”dedi.

ANKARA’DA DİLOVASI’NA YATIRIMLAR KONUŞULDU

Daha sonra diğer ziyaretler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “İlçemizde yaşanan Tır Parkı sorunu ile ilgili olarak TOKİ ile görüşmelerimiz oldu. Okullarımızın eksiklikleri ve Cumhuriyet Mahallemize yapılacak olan 24 derslikli yeni okul projesi ile ilgili de görüşmelerimiz oldu. SİT alanlarının kaldırılması ile ilgili de Çevre ve Orman Bakanlığımız yetkilileri ile görüşmelerimiz gerçekleşti. Dilovası ilçesi konum olarak OSB ve sanayi kenti olmasına ve çok önemli bir potansiyele sahipmiş gibi görünse de belediye olarak ekonomik sorunlarımız olduğu biliniyor. Ekonomik sorunlarımızın ortadan kaldırılması ve dijital belediyecilik ve e-belediyecilik konusunda da bakanlıklar nezdinde önemli görüşmelerimiz oldu. Tavşancıl’ın turizm alanı ilan edilmesi ile ilgili ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile de ilçemizde ki sportif alanların genişletilmesi konularında da fikir alışverinde bulunduk.

ANKARA KAPILARINI AŞINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kısacası dolu dolu geçen iki günlük Ankara ziyaretlerimiz sonucunda yakın zamanda ilçemiz açısında güzel müjdeleri vermeye başlayacağımıza inanıyorum. Biz yine ilçemiz ve halkımızın menfaati doğrultusunda Ankara ziyaretlerimizi sık sık yapmaya ve sonuç alınana kadar kapıları aşındırmaya devam edeceğiz.”dedi.

GÖNÜLLÜ ZABITA TEŞKİLATI KURULACAK

Gündeme dair konuşmalarının ardından 13 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinin ilk sırasında yer alan özellikle çocukların trafik bilincini geliştirmek adına kurulacak olan Gönüllü Zabıta Teşkilatı’nın kurulması ile ilgili olarak muhalefetin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kurulmasına karar verildi. Başkan Şayir, gündem maddesi içerisinde yer alan yapılan müdür değişiklikleri konusunda meclisi bilgilendirdi.

BİZ SOSYAL MEDYADA SİYASET YAPMIYORUZ

Gündemin 8. Maddesinde yer alan büyükşehir Belediyesinin Köseler Mahallesinde 224 ada 116 nolu parselde ki yapmış olduğu 1/5000’lik plan tadilatına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği Dilovası Belediyesi meclisince red edildi. Başkan Şayir, konuyla ilgili olarak bazı muhalefet partililerinin sosyal medyada yaptığı siyasetin bir gerçeğini yapıyoruz. Biz sosyal medyada siyaset yapmıyoruz. Bilmeden öğrenmeden algı yapılmasını etik bilmiyoruz. İnsanlara rant sağlama çabamız yok. Büyükşehir’den gelen bu karara biz İlçe belediyesi olarak 1/1000’likleri yapmadığımız ve şuyulandırma yapmadığımız için red kararı veriyoruz.

TAVŞANCIL İKİNCİ ETAP ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

Gündem de yer alan Tavşancıl sahili 2. Etap çalışması ile ilgili de çalışmaların başlatılması için komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.