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Başkan Şayir’den Dilovası servisçilerine park sözü!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı ve yönetimini ağırladı. Başkan Şayir, servisçilere sokak aralarına park problemini ortadan kaldıracak park müjdesi verdi.

Başkan Şayir'den Dilovası servisçilerine park sözü!

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:14

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Kiyasettin Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri Cemil Erkan, Tekin Dursun, Uğur Esmeray ve Sait Ustaer’i makamında ağırladı. 

SERVİSÇİ ESNAFININ SORUNLARI KONUŞULDU 

Ziyarette Dilovası’nda ki servisçilerin sorunlarını Başkan Şayir’e aktaran Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Taşdemir, “Kooperatifimiz bünyesinde yaklaşık 50 üyemiz ve 250 aracımızla ilçemizde hizmet vermekteyiz. İlçemizde ki minibüsçü esnafımızın sorunlarının çözülmesi ve minibüsçü esnafımızın gelişmesi için kurduğumuz derneğimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ve Dilovası Belediyesi’nin destekleri ile sorunlarımızı tek tek çözmeye devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. 

VATANDAŞIMIZ İÇİN SORUN TEŞKİL EDİYOR 

Başkan Taşdemir, “Şuan için önemli bir sorunumuz daha var. İlçemizde 250 aracımız gün içerisinde yaşadıkları park sorunu nedeniyle şoför arkadaşlarımız araçlarını sokak aralarına park etmek zorunda kalıyor. Bu konu da zaman zaman bizler içinde vatandaşlarımız içinde tehlike ve sorun teşkil ediyor. Dilovası Servisçiler Kooperatifi olarak minibüslerimizin park edebileceği bir alanın kooperatifimize tahsis edilmesini ve mahalle aralarında ki çirkin görüntünün ortadan kaldırılması ve tehlikenin oluşmamasını talep ediyoruz” dedi. 

SERVİSÇİLERE PARK MÜJDESİ 

Samimi bir ortamda misafirlerini ağırlayan Başkan Şayir, Dilovası Servisçiler Kooperatifi yönetiminin sorun ve taleplerini dinledikten sonra yaptığı açıklama da “Esnafımızın bir arada olması ve sorunlarını çözmesi adına kurduğunuz ve başarılı çalışmalara imza attığınız kooperatifinizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. İlçemizde ki her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur. İlçemizde Tır ve servis minibüslerinin sokak aralarına yaptıkları parklar  

çirkin görüntülerin yanısıra zaman zaman kazlara neden olmaktadır. Dilovası Belediyesi olarak servisçi dostlarımızın bir arada olacağı bir minibüs parkının yapılması için bir ortak bir çalışma başlatalım. Kuzey OSB’ler bölgesine yakın bir alanda bulunan arazinin minibüs parkı olarak düzenlenmesi ve kooperatifinize kiraya verilmesi konusunda elimizden geleni yapalım. Hem üyelerinizin ve minibüslerinizin bir arada olmasını sağlarken hemde ilçemiz merkezinde ki çirkin görüntünün ve tehlikenin ortadan kaldırılmasını sağlamış oluruz” dedi. 


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