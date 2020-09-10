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Başkan Şayir’den esnaf ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, her fırsatta ilçede ki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini birinci elden dinlemeye ve çözüm üretmeye özen gösteriyor.

Başkan Şayir'den esnaf ziyareti

10 Eylül 2020 Perşembe 18:06

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yoğun programlarına karşın her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Şayir, önceki gün yine esnaflarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verirken, esnafın sorun ve isteklerini de dinledi.

HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafa büyük önem verdiğini belirten Başkan Şayir “İlçemizin kalkınmasının öncülerinden olan esnaflarımızın kalkınması ve daha kurumsal bir hizmet vermeleri hepimiz için önemlidir. Dilovası Belediyesi olarak her zaman ilçe esnafımızın yanındayız. Onların da gelişmesine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizi güzelleştiriyoruz. Omuz omuza Dilovamız’ı yükselteceğiz.

KENTİMİZİ BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Onun için toplumuzun her kesimi ile diyalog halinde oluyor, onların fikirlerini önemsiyoruz. Esnaf ve vatandaşımızın düşünceleri bizim için çok önemli. biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü Dilovası demektir. Onun için her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Kentimizi birlikte yöneteceğiz, birlikte güzelleştireceğiz. Bizleri ağırlayan tüm esnaf dostlarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum” dedi.
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