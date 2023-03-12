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Başkan Şayir’den İstiklal Marşı’nın 100. Yıldönümü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nın 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak; İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu vurguladı.

Başkan Şayir'den İstiklal Marşı'nın 100. Yıldönümü Mesajı

12 Mart 2023 Pazar 16:47


 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yayınladığı mesajında; İstiklal Marşı’nın milli mücadele ruhunu yüreklere nakşeden büyük bir destan olduğunu belirterek “Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’mızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin yazdığı büyük mücadeleyi ve destanı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, milletimizin adeta sesi olmuştur. Milli Marşımız, yurdumuzun her bir köşesine yayılarak milletimize ilham olmuştur. 

Bizler, bütün bu zorluklara rağmen bize miras bırakılan bu topraklara, Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne var gücümüzle sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetten, istiklalden ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Milletimizin birliği, beraberliği ve vatan sevgisi, ülkemizin teminatı ve geleceğidir. Bu duygu ve düşünceler ile İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıl dönümünde milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, millet, bağımsızlık ve özgürlük uğruna büyük bir mücadeleye imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi. 


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