Başkan Şayir’den KEDFE’ye ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, meclis üyesi Adem Çarıkçı ve Ak Parti Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Saim Karakaya ile birlikte geçtiğimiz ay gerçekleşen Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu olağan kongresi sonrası tekrar başkanlık görevine devam seçilen Tekin Dursun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

KEDFE, KOCAELİ’NİN ÖRNEK STK’LARINDAN BİRİSİ

KEDFE’nin Körfez’de ki federasyon binasına giderek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Şayir, “Geçtiğimiz ay yapılan kongre sonrası yeniden göreve seçilen Tekin Dursun ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için kendilerini ziyaret ettik. KEDFE Kocaelimizin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi, dönem dönem yaptığı etkinliklerle hem şehrimize değer katılıyor hemde hemşerilerinin birlik ve beraberliğini sağlıyor. Yaptığı çalışmalar ile ilimizin örnek STK’ları arasında yer alan KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetimini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi.

DURSUN’DAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

KEDFE Başkanı Tekin Dursun ise Başkan Şayir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kısa süre önce göreve başlayan Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Şayir’in Dilovası’na önemli hizmetler yapacağına inanıyorum. Kendisine başarılar dilerken, ziyaretlerinden dolayıda teşekkür ediyorum.”dedi.





