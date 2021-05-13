Başkan Şayir’den sağlıkçılara bayram ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ile birlikte bayramın ilk günü Dilovası’ndaki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi ile AK Parti İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan ve Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, bayramın ilk günü Dilovası Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı ve hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü

Kutladılar.





SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAYRAMINI KUTLADILAR

Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle büyük özveriyle gece gündüz demeden, ailesinden uzak, büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarının tek tek bayramını kutlayan Başkan Şayir, Yaman ve Yıldırım ve beraberindekiler 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle de hemşirelere hediye takdim ettiler.





SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Daha sonra Hastane Müdürü Şükrü Gözalan’ın misafiri olan Şayir, Yaman, Yıldırım ve beraberindekiler hastane çalışmaları hakkında bilgiler alırken, Gözalan’a ve sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı teşekkür ettiler.





