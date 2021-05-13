Başkan Şayir’den sağlıkçılara bayram ziyareti

Kutladılar.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAYRAMINI KUTLADILAR
Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle büyük özveriyle gece gündüz demeden, ailesinden uzak, büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarının tek tek bayramını kutlayan Başkan Şayir, Yaman ve Yıldırım ve beraberindekiler 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle de hemşirelere hediye takdim ettiler.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR
Daha sonra Hastane Müdürü Şükrü Gözalan’ın misafiri olan Şayir, Yaman, Yıldırım ve beraberindekiler hastane çalışmaları hakkında bilgiler alırken, Gözalan’a ve sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı teşekkür ettiler.