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Başkan Şayir’den Yeni Yıl Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Şayir'den Yeni Yıl Mesajı

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:29

2019'yı geride bırakıp 2020'ye yeni umutlar ve beklentiler ile girdiklerini belirten Şayir, “Geride bıraktığımız 2019, ülkemiz ve dünyamız açısından zor bir yıl olurken, geleceğe umutla bakabildiğimiz güzel gelişmelerde yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz.

HİZMET AŞKI, YENİ YILDA DA DEVAM EDECEK

Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. Bizimde yeni yıla birlikte gelecek günlerin mazlumların gözyaşının dindiği, savaşsız, barış ve sağlık içinde paylaşımcı bir toplum düzenine giden yıl olması hepimizin temennisidir. Hemşerilerimizin hayat standardını yükseltmek ve güzel ilçemiz için sürdürdüğümüz hizmet aşkı, yeni yılda da devam edecek.

İNSAN MERKEZLİ HİZMET ODAKLI ÇALIŞIYORUZ

Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne kentimizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Dilovası oluşturmak için çıktığımız “Yeni Dilovası” ve “Yükselen Şehir” sloganımızın gereği için gerekli tüm  çalışmaları başlatarak şehrimizi daha yaşanılabilir bir Dilovası için hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İnsan merkezli, hizmet odaklı çalışıyoruz, şehrimiz için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şehrimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Bu sıkıntıları gidermek için 2020 yılında da gerekli planlama ile çalışmalarımız devam edecek. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecektir.

YENİ YIL YENİ UMUTLAR

Hizmet noktasında “İnsan odaklı yönetim anlayışı ve halkımızın sorunu bizim sorunumuzdur” düşüncesi her zamanki gibi düsturumuz oldu. Şimdi yeni bir yıla yeni umutlar ile giriyoruz. 2020 Yılının öncelikle dünyamıza ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyor, kıymetli hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum.

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