İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Şayir'den yeni yıl mesajı

30 Aralık 2022 Cuma 12:53


Başkan Şayir mesajında, 2023 yılının tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederken “2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyor, 2023 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. 

Yeni bir yıl; yeni bir başlangıç, yeni umutlar demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Milletçe, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan; ilçemize hizmet etme aşkının, ilk günkü heyecanla 2023’te de devam edeceğine hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. 2023’te de mutluluğumuz ve umudumuzu tazeleyerek ilçemizde kurduğumuz barış ve huzur ortamı ile birlikte kamu kurumlarımızla, mahalle muhtarlarımızla, STK’larımızla ve tüm halkımızla birlikte el ele vereceğiz. 2023’te de sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle ilçemizin her yönüyle “Yükselen Şehir Dilovası” vizyonuna yakışır şekilde ilerlemesi en büyük hedefimiz olacaktır 

Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının başta ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice güzel yıllara erişmelerini diliyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DilovasıKocaeliGebzeHamza Şayir
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik
ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU
Büyükşehir yılbaşı için tüm önlemleri aldı Büyükşehir yılbaşı için tüm önlemleri aldı
Kocaeli Valisi Yavuz hamisi olduğu çocukları makamında ağırladı Kocaeli Valisi Yavuz hamisi olduğu çocukları makamında...
Kocaeli Valisi Yavuz Kocaeli Valisi Yavuz "Halk Günü" buluşmalarında...
Darıca afetlere karşı bilinçlendi; Afetlere karşı 300 kişiyle tehlike analizi Darıca afetlere karşı bilinçlendi; Afetlere karşı...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS”, bisiklet severler tarafından 2022 yılında...

Haberi Oku