Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı





Başkan Şayir mesajında, 2023 yılının tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederken “2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyor, 2023 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz.

Yeni bir yıl; yeni bir başlangıç, yeni umutlar demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Milletçe, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan; ilçemize hizmet etme aşkının, ilk günkü heyecanla 2023’te de devam edeceğine hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. 2023’te de mutluluğumuz ve umudumuzu tazeleyerek ilçemizde kurduğumuz barış ve huzur ortamı ile birlikte kamu kurumlarımızla, mahalle muhtarlarımızla, STK’larımızla ve tüm halkımızla birlikte el ele vereceğiz. 2023’te de sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle ilçemizin her yönüyle “Yükselen Şehir Dilovası” vizyonuna yakışır şekilde ilerlemesi en büyük hedefimiz olacaktır

Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının başta ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice güzel yıllara erişmelerini diliyorum” dedi.